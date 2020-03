Quelle audience pour « La Grosse Rigolade » de ce 26 mars 2020 ? (+ vidéo)

4.9 ( 11 )



Audience « La Grosse Rigolade » de ce 26 mars 2020. Hier soir Cyril Hanouna proposait un numéro vraiment pas comme les autres de son émission « La Grosse Rigolade » ! En direct de chez lui, l’animateur, ses invités et ses images d’archive étaient là pour tenter de nous faire oublier cette période si troublée et si particulière que nous traversons.



Pour nous faire rire aux éclats, et on en bien besoin, nous avons pu (re)écouter les blagues de Philippe Lellouche, Jean-Marie Bigard, Michel Boujenah, Booder ou bien encore AZ.

Quelle audience pour « La Grosse Rigolade » de ce 26 mars 2020 ?

Et la question que vous vous posez tous ce matin est : le succès a t-il au rendez-vous de cette émission inédite et en direct s’il vous plaît.



Voici les chiffres, à vous de les interpréter. Première partie : 651.000 fanzouzes pour 2.4% de part de marché. La seconde partie a encore amusé 633.000 couche-tard (pda 2.9%).

Vidéos

On termine avec deux extraits vidéos de l’émission. Et on commence tout de suite avec la blague de Booder, celle d’un mec en boîte qui croise une bombe atomique…

La blague de @Booder_officiel sur une mec en boite de nuit qui croise une bombe atomique 😂 #LaGrosseRigolade pic.twitter.com/p1Ix7SThko — TPMP (@TPMP) March 26, 2020

Dans l’émission d’hier soir également, les 50 meilleures blagues de l’émission depuis sa création. Et celle de Michel Boujenah sur le perroquet lui a valu le titre de « meilleure blague de la soirée.

Michel Boujenah est le numéro 1 ce soir avec une blague sur un perroquet 😂 On est fan 🎉 #LaGrosseRigolade pic.twitter.com/rhsqDWlq6C — TPMP (@TPMP) March 26, 2020

« La Grosse Rigolade » est à voir ou à revoir en replay et streaming gratuit sur la page dédiée de Mycanal.

