Plus belle la vie change d’horaire et prend celui de « Un si grand soleil »

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Changement d’horaire pour la série de France 3 « Plus belle la vie » depuis hier soir. En effet, alors que les tournages sont stoppés pour cause d’épidémie de coronavirus, la série est toujours diffusée mais l’horaire a été modifié.

Désormais, c’est à 20h38 que vous pourrez suivre votre feuilleton quotidien marseillais.



ANNONCES





« Plus belle la vie » prend ainsi la case horaire habituellement dédiée à la série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, rappelons que pour que les deux feuilletons quotidiens ne se fassent pas concurrence, France Télévision avait choisi diffuser « Plus belle la vie » plus tôt pour que les téléspectateurs puissent enchainer avec « Un si grand soleil ».

Alors maintenant que « Un si grand soleil » est déprogrammé jusqu’à nouvel ordre (voir notre article ici), France Télévision a réadapté sa grille avec ce changement d’horaire de PBLV.



ANNONCES





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES