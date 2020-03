« Le Monde de Jamy » du 2 mars 2020 : le sommaire de ce soir (vidéo)

5 ( 4 )



« Le Monde de Jamy » au programme TV du 2 mars 2020 – Les colères du ciel, tel est le sujet qui sera abordé ce soir dans « Le Monde de Jamy », à suivre dès 21h05 sur France 3 avec Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé.



« Le Monde de Jamy » du 2 mars 2020 : présentation

On dénombre chaque année 250 jours d’orages en France et un million d’impacts de foudre. S’y ajoutent les chutes de grêle, les crues soudaines et destructrices…Plus étonnant encore, notre pays est frappé par une vingtaine de tornades par an !

Pourquoi le ciel se déchaîne-t-il ? Cela va-t-il s’aggraver avec le réchauffement climatique ? Pour comprendre ces phénomènes orageux, Jamy se rend dans les plaines centrales des Etats-Unis, où l’on trouve la fameuse « allée des Tornades ».

Chaque printemps, on assiste aux plus gros orages de la planète, et à leur forme la plus destructrice : les tornades !

Avec une équipe de chasseurs de tornades, Jamy va observer de gigantesques éclairs de foudre, des bombardements de grêle, des vents furieux, des pluies torrentielles…

Au même moment, Eglantine interroge en France les experts de ces phénomènes et mène plusieurs expériences.

Quels sont les bons gestes pour se protéger de la foudre ? Comment nos villes font-elles face aux inondations ?



Heure de diffusion, replay, streaming vidéo et avant-première

Pour découvrir cette émission branchez-vous sur France 3 dès 21h05 !

Vous pouvez aussi regarder l’émission en live depuis tous vos appareils connectés via France.TV. Il vous suffit d’opter pour la fonction direct.

Pour le streaming vidéo, l’avant-première et/ou le replay, rendez-vous sur France.TV en suivant simplement ce lien.

« Le Monde de Jamy » c’est aujourd’hui sur France 3 et France.TV.

Vidéo

Tout de suite un petit teaser vidéo de votre émission de ce soir…

Que faire si la foudre s'abat sur vous alors que vous êtes en voiture ? @Eglantine_EMEYE se met en situation pour vous ! ⚡⚡@lemondedejamy avec @gourmaud_jamy, c'est ce soir à 21.05 ou dès maintenant sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶ https://t.co/EZL1m5L6hx pic.twitter.com/EZD9yuDciD — France 3 (@France3tv) March 2, 2020

