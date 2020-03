Un si grand soleil en avance : Eve soutient Antonin (résumé + vidéo épisode n°396 du 2 mars 2020)

5 ( 3 )



Une nouvelle semaine débute et elle s’annonce encore bien triste dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Ce soir, Antonin va très mal et continue de culpabiliser pour la mort de Léa. Heureusement il peut compter sur le soutien d’Eve.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 396

Antonin ne va pas bien. Au lycée, il ne peut pas retenir ses larmes… Eve le prend à part pour essayer de le réconforter. Elle lui assure qu’il peut compter sur elle, ainsi que sur tous ses amis.

Antonin est au plus mal et sait que Virgile le tient pour responsable de la mort de Léa. Il demande à Eve si elle pense comme Virgile et elle lui assure que non. Elle affirme que Virgile parle sous le coup de la colère et qu’au fond de lui il ne peut pas penser ça non plus.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

