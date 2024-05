Le monde de Jamy du 29 mai : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Le monde de Jamy du 29 mai 2024 – Ce mercredi soir, c’est un nouveau numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy » qui vous attend sur France 3. Et aujourd’hui, il a pour thème « Réchauffement climatique : nos produits du terroir vont-ils résister ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3







Le monde de Jamy du 29 mai 2024, le sommaire de votre émission

Le réchauffement climatique, avec la multiplication des sécheresses et l’augmentation des températures, bouleverse les conditions de production de nos produits du terroir. Jamy enquête auprès des producteurs qui, depuis des générations, régalent nos papilles.

Sécheresse et adaptation des cultures

Dans le Roussillon, Sébastien, producteur d’abricots, n’a pas vu de pluie depuis 15 mois. Face à cette situation critique, il envisage de remplacer sa production d’abricots par des grenades, plus résistantes à la sécheresse.



Problèmes de fourrage et production laitière

En Savoie, Olivier fait face à une pénurie d’herbe pour nourrir ses vaches et produire le lait nécessaire à la fabrication de la tomme de Savoie. Cette situation est similaire en Bourgogne, où l’augmentation des températures entraîne une concentration excessive de sucre dans les raisins.

Changements de goût et disparition de produits

Ces bouleversements climatiques posent la question de l’avenir de nos produits emblématiques : leur goût va-t-il changer ? Certains pourraient-ils même disparaître ?

Solutions scientifiques et nouvelles opportunités

Pour faire face à ces défis, Jamy rencontre des scientifiques qui développent des variétés plus résistantes à la chaleur et aux nouveaux virus engendrés par le réchauffement climatique. Nos agriculteurs s’adaptent également en saisissant de nouvelles opportunités : en Provence, on plante des pistaches et des avocats, tandis que les Bretons se lancent dans la viticulture.

L’avenir de notre alimentation

Quels nouveaux produits allons-nous manger demain ? Qui seront les gagnants et les perdants de ce grand bouleversement ? Le réchauffement climatique transforme notre paysage agricole et ouvre la voie à de nouvelles pratiques et cultures.

