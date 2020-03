Les « 12 coups de midi » : explication des indices de l’étoile mystérieuse qui va bientôt être trouvée !

4.3 ( 34 )



Les « 12 coups de midi » : explication des indices. Rassurez-vous l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 les « Douze coups de midi » est sur le point de tomber. Et cette fois c’est vrai ! En même temps il ne reste presque plus de cases. Il suffira donc à Éric de reconnaître le personnage que nous recherchons.



L’occasion est toute trouvée pour vous fournir quelques explications, enfin celles qui nous paraissent les plus plausibles. Après Zette en aura peut-être d’autres plus surprenantes comme souvent…

Avant d’y revenir, faisons un petit point sur ce qui s’est passé hier dans l’émission



« Les 12 coups de midi » du 20 mars 2020

Et bien au final pas grand chose à signaler. Éric s’est contenté d’une victoire à 1.000 euros dont 500 pour sa cagnotte. On l’a connu en meilleure forme. Du côté de l’étoile mystérieuse, il patauge encore et toujours et a proposé le nom de Marc Veyrat.

Éric reviendra tenter sa chance aujourd’hui (pour info les émissions ont été enregistrées avec plusieurs semaines d’avance) avec 606.813 euros dans sa besace.

Les « 12 coups de midi » : explication des indices

Mais revenons sur ces fameux indices présentés par la production de l’émission :

– la neige et la piste de ski font office de décor : parce que le personnage que nous recherchons est originaire de Haute-Savoie

– Le sac à dos rouge : en référence à un célèbre jeu d’aventure dont il a été l’un des participants

– La marelle : probablement en rapport avec des émissions télé dont il a été l’animateur, des programmes destinés à la jeunesse

– Le poisson rouge dans son bocal : on a peu séché sur cet indice. Le célèbre chasseur d’Etoile de Youtube pense que cela a un rapport avec le titre d’une émission à laquelle il participait sur France 4. Une émission dont le titre contient le mot « bocal » justement ».

– les casseroles en cuivre : pour ses talents culinaires (ou pas) dans une célèbre émission de télévision

– le lapin : il a doublé à deux reprises un lapin dans un film d’animation

Alors toujours pas d’idée ? Pour vous aider, on vous rappelle qu’on n’aime pas généralement pas être être invité à sa table et que ce personnes a un penchant pour les parcs d’attractions.

Rappel

Pour mémoire il ne s’agit pas de : ichel Blanc, Michel Jonasz, Sylvester Stallone, Thierry Lhermitte, Coluche, Fabrice Luchini, Josiane Balasko, Linda de Suza, Liane Foly, Elie Semoun, Novak Djokovic, Louane Emera, Lorie Pester, Tony Parker, Adriana Karembeu, Kev Adams, Jean-Marie Bigard, Ahmed Sylla, Omar Sy, Clovis Cornillac, Gérard Jugnot, Roland Giraud, Francis Cabrel, Chanta Goya, Kad Merad, Marc Veyrat.

Vidéo bonus

Pour ne pas tomber dans la morosité ambiante, on se détend un peu avec une vidéo extraite de la précédente émission.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » vous donne rendez-vous aujourd’hui, samedi 21 mars 2020, dès 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro inédit mais aussi en replay et streaming vidéo sur page dédiée de MYTF1.

