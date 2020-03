Audiences TV prime 20 mars 2020 : record pour « Koh-Lanta » largement en tête devant « Astrid et Raphaëlle »

4.5 ( 13 )



Audiences TV prime 20 mars 2020. Confinement oblige, il y a beaucoup plus de monde devant les écrans de télévision. Hier soir large domination et très nette hausse des scores pour deux principaux programmes. À commencer par « Koh-Lanta : l’île des héros ». Hier soir l’épisode n°4 (résumé et nom de l’éliminé ICI) affiche 5.74 millions de fidèles pour 24% de part de marché sur l’ensemble du public et 37% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats. C’est en très nette hausse sur une semaine et c’est surtout le record de cette nouvelle saison.



Pour ceux qui aiment les chiffres, notez un pic d’audience à 6.3 millions de fans en toute fin d’émission.Retenez également le carton de l’émission auprès des jeunes avec par exemple 51.5% de pda auprès des 4-14ans ou 37% auprès des 15-24 ans.

#AUDIENCES @KohLantaTF1

🔥 Record de saison hier soir avec 5,7M de téléspectateurs! 🔥Pic à 6,3M! ▶️23,8% de PdA 4+

▶️37% de PdA FRdA

▶️36,9% de PdA 25/49

▶️37% de PdA 15/24

▶️51,5% de PdA 4/14 RDV vendredi prochain sur @TF1 avec @DenisBrogniart

Merci pour votre fidélité! pic.twitter.com/k6LucM9Gow — ALPfr (@Alpfr) March 21, 2020



Audiences TV prime 20 mars 2020 : autres chiffres

On retrouve ensuite France 2 et sa série « Astrid et Raphaëlle » qui enregistre également une très nette progression sur une semaine. Verdict : 4.65 millions de téléspectateurs et 17.8% de part de marché pour les deux épisodes du jour.

M6 complète le podium avec la suite de la saison 17 de « NCIS : Enquêtes spéciales ». Le premier épisode, le seul inédit de la soirée, a réuni 3.57 millions d’inconditionnels soit 13% des téléspectateurs. En moyenne les deux premiers épisodes affichent 3.04 millions de personnes pour 11.7% de pda.

Soirée plus difficile pour France 3 avec un nouveau numéro de son émission « Les Enfants de la musique ». Cette semaine les artistes chantaient les années yéyé ! Verdict : 1.96 million de téléspectateurs pour 8.6% de part d’audience moyenne.

On retrouve ensuite Arte avec un téléfilm en rediffusion « Mort ou riche » vu ou revu par 1,02 million de téléspectateurs (pda 3.8%).

