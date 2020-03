Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui par Éric ? Et la réponse est…

5 ( 4 )



Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui, mardi 17 mars 2020, par Éric ? C’est l’info qui circule depuis plusieurs jours déjà sur la toile comme sur les réseaux sociaux. Sauf qu’il semblerait encore une fois que cette rumeur ne soit pas tout à fait fondée.



Certes cette étoile mystérieuse va bientôt être trouvée mais la date annoncée ne serait finalement pas la bonne a indiqué le Chasseur d’Étoile de Youtube qui évoque une pause dans les enregistrements ce qui aurait provoqué la diffusion d’une mauvaise date.

Et ce dernier d’affirmer que cette étoile ne sera trouvée qu’une fois toutes les cases dévoilées. En clair quand le portrait de la personnalité recherchée s’affichera aux yeux de tous.



Les « 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée grâce aux indices, ou pas…

L’occasion de refaire un point sur tous les indices, ceux qui sont visibles et ceux que nous vous avons offert en cadeau.

On voit donc :

– une piste de ski

– un lapin

– une marelle

– un sac à dos rouge

– un poisson rouge dans un bocal

Pas bien lourd et surtout pas évident du tout pour trouver le nom du personnage recherché.

On vous rappelle tout de même nos deux indices cadeaux :

– on n’aime pas forcément être invité à sa table.

– on peut dire de lui qu’il aime particulièrement les parcs d’attractions

Noms déjà proposés

Un récap’ des noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse.

Michel Blanc, Michel Jonasz, Sylvester Stallone, Thierry Lhermitte, Coluche, Fabrice Luchini, Josiane Balasko, Linda de Suza, Liane Foly, Elie Semoun, Novak Djokovic, Louane Emera, Lorie Pester, Tony Parker, Adriana Karembeu, Kev Adams, Jean-Marie Bigard, Ahmed Sylla, Omar Sy, Clovis Cornillac, Gérard Jugnot, Roland Giraud.

Et sinon…

Vous noterez au passage qu’Éric n’a gagné que 1.000 euros à partager hier, soit 500 pour sa cagnotte. Et alors que nous pouvons vous confirmer que c’est bien lui trouvera l’étoile mystérieuse, notez qu’il débutera l’émission d’aujourd’hui avec une cagnotte de 600.763 euros. Une énorme cagnotte dont 395.550 euros de cash !

Pour info

Pour info : Si vous voyez des gens s’embrasser dans l’émission, c’est parce que les émissions ont été enregistrées il y a déjà plusieurs semaines, bien avant les mesure sanitaires décrétées par le gouvernement. Une précision qui a toute son importance et que Jean-Luc Reichmann a tenu à rappeler sur les réseaux sociaux.

Bonjour à tous

Je tiens à préciser que les émissions des 12 Coups qui sont diffusées en ce moment, ont été enregistrées avant les annonces de précautions sanitaires du gouvernement.

Bon courage et surtout continuons à tous suivre les consignes.

Soyons solidaires avant tout. pic.twitter.com/5aGgol4jyV — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) March 16, 2020

Retrouvez Les « 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 et comme toujours en replay et en streaming gratuit sur MYTF1.

Et alors que des rumeurs évoquent déjà l’annulation de prochains enregistrements et/ou d’enregistrements sans public, comptez bien sûr sur nous pour vous tenir informés.

