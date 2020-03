Plus belle la vie : ce soir, Kevin et Emilie se rapprochent (résumé + vidéo de l’épisode 4017 PBLV du 17 mars 2020)

3.9 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4017 du mardi 17 mars 2020 – Il y a du rapprochement dans l’air ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Kevin va aller voir Emilie à l’hôpital et à travers la vitre de la quarantaine, ils vont se rapprocher et se dire qu’ils s’aiment toujours !…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4017

Mila est touchée par le geste désespéré de Jeanne. Plus tard, la jeune fille est choquée de découvrir madame Petitpas, morte dans son lit. Vincent croit reconnaître le portrait de Merval sur le téléphone de Mouss. Ce dernier le presse, inquiet pour Mila. Vincent avertit la police que le patient zéro cherchait à voir César à GTS. De leur côté, Emilie et Kevin se rapprochent, à travers une vitre. Malgré les quintes de toux d’Alexandra, Kevin, méfiant, refuse de lui enlever ses menottes…

Mirta plaide la cause d’Andrès auprès de Luna. Cette dernière écoute Andrès qui lui explique qu’il l’aime et qu’il ne lui cache rien. Mais quand elle lui demande d’officialiser leur relation comme preuve d’amour, il refuse. Luna rompt, mais souffre. Mirta essaie de trouver les mots pour convaincre Andrès de s’engager une bonne fois pour toute…



Eric ne comprend pas le sacrifice de Franck. Ce dernier s’entraîne au jeu vidéo mais Noé le bat très rapidement et ne lui accorde pas une minute de plus…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4017 du 17 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

