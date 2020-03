Les « 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, un lapin !

4.6 ( 16 )



Les « 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse. On ne le voit pas encore très bien mais on devine sans difficulté le nouvel indice qui se profile sur l’étoile mystérieuse du jeu de TF1. Et il s’agit d’un lapin !



Pourquoi un lapin vous demandez-vous peut-être ? Et bien parce que le personnage que nous recherchons a prêté sa voix à un personnage de dessin animé, un personnage qui n’est autre qu’un LAPIN !

Les « 12 coups de midi » : nouvel indice mais étoile toujours mystérieuse

Pour autant, Éric ne trouve pas la bonne réponse. Il a proposé aujourd’hui sans succès le nom de Clovis Cornillac en référence au film « Belle et Sébastien ».



On vous rappelle tout de même nos deux indices cadeaux :

– on n’aime pas forcément être invité à sa table.

– on peut dire de lui qu’il aime particulièrement les parcs d’attractions

Noms déjà proposés

Michel Blanc, Michel Jonasz, Sylvester Stallone, Thierry Lhermitte, Coluche, Fabrice Luchini, Josiane Balasko, Linda de Suza, Liane Foly, Elie Semoun, Novak Djokovic, Louane Emera, Lorie Pester, Tony Parker, Adriana Karembeu, Kev Adams, Jean-Marie Bigard, Ahmed Sylla, Omar Sy, Clovis Cornillac.

Et sinon…

Pas grand chose d’autre à retenir de l’émission d’aujourd’hui. Petit victoire à 300 euros pour Éric dont 150 pour sa cagnotte qui s’élève désormais à 599.763 euros.

Retrouvez les « 12 coups de midi » ce dimanche 15 mars 2020 dès 12 heures sur TF1 et à tout moment sur MYTF1 avec des vidéos bonus, des extraits et bien sûr le replay intégral des émissions.

