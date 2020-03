« Capital » du 15 mars 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

5 ( 4 )



« Capital » du 15 mars 2020. Ce soir nouveau numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Le thème de la semaine : « Soins, beauté, bien-être : les nouvelles filières à prix cassés ».



Pour ne pas rater une miette de l'émission, rendez-vous sans faute sur M6 dès 21h05 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.

« Capital » du 15 mars 2020 : sommaire et reportages

Cosmétiques : les bons plans du déstockage

Des shampoings Le Petit Marseillais, des gels douche Sanex ou encore des vernis à ongle Essie qui affichent 60 % de réduction ! Pour réaliser ces belles affaires, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se rendre chez des déstockeurs ou encore chez de nouveaux discounteurs avec un large rayon hygiène comme Action (500 magasins en France), ou encore Normal, un Danois spécialisé dans les cosmétiques, fraîchement débarqué dans nos centres-villes. L’an dernier, un Français sur cinq a acheté au moins un produit d’hygiène dans ces réseaux de distribution, concurrençant de plus en plus les grandes surfaces, dont les ventes baissent non-stop depuis quatre ans.



Dans cette enquête, Capital vous révèle d’où viennent ces produits écoulés chez les déstockeurs et les discounteurs. Ne croyez pas que ce ne sont que des invendus de la grande distribution ou des surplus de production chez les fabricants… la majorité est importée de l’étranger. Grèce, Espagne, Roumanie, des pays dans lesquels les discounteurs débusquent de meilleures offres. Capital lève le voile sur cette pratique qui contrarie les grands groupes cosmétiques : le commerce parallèle.

Une concurrence qui bénéficie au portefeuille du consommateur, mais le contenu des flacons est-il bien le même ?

Cheveux neufs à prix réduit : le boom de la filière turque

Un homme sur deux est victime de calvitie. La greffe de cheveux est même devenue l’acte de chirurgie esthétique le plus prisé par les hommes. Ils sont ainsi plusieurs milliers à tenter l’intervention miracle chaque année en France. Mais il faut compter en moyenne 6 000 euros pour retrouver la chevelure de sa jeunesse !

Pour certains candidats, c’est en Turquie que se trouve le salut. Ce pays a développé toute une filière pour se faire implanter des cheveux neufs à prix cassés. L’engouement est tel que cette pratique a rapporté environ un milliard d’euros à l’économie turque en 2018. Chaque année, ils sont plus de 500 000 clients du monde entier à tenter l’aventure capillaire sur le Bosphore. Pour 2 000 euros tout compris, on vous promet de nouveaux cheveux, visite touristique en prime. Comment les cliniques turques arrivent-elles à casser les prix à ce point ? Qui sont les voyagistes français qui surfent sur ce nouveau marché du tourisme capillaire ? Et que risque-t-on en cas de cheveux mal implantés ?

Huile de coco : enquête sur le nouvel élixir de beauté

Longtemps laissée de côté au profit de l’huile d’argan ou de l’huile d’amande, l’huile de coco est en train de devenir l’atout beauté par excellence. Pure, elle nourrit et hydrate la peau. Elle redonne brillance et souplesse aux cheveux. Elle démaquille tout en douceur. Mélangée à d’autres substances naturelles, c’est la base de nombreux autres produits de beauté : gommage, crème de rasage, mascara, exfoliant, déodorant, baume à lèvre et même dentifrice blanchissant. En un mot, avoir la mention « huile de coco » sur son produit cosmétique fait vendre. À tel point qu’on estime le marché à plus d’un milliard de dollars ! Mais que se cache-t-il derrière ce nouveau produit miracle du cosmétique ? Comment cette huile de coco est-elle récoltée et produite ? Les principes actifs sont-ils bien au rendez-vous pour hydrater notre peau ? Les équipes de Capital ont remonté la filière jusqu’en Thaïlande, un des principaux pays producteurs.



Dimanche, Capital décrypte les nouvelles filières de soins, beauté et bien-être qui révolutionnent le quotidien des Français. "Soins, beauté, bien-être : les nouvelles filières à prix cassés"

📺@M6 📅Dimanche 🕘21h05 pic.twitter.com/m7abjYolWC — Capital (@CapitalM6) March 13, 2020



