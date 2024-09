Gisèle Pélicot refuse la cagnotte lancée par Nabilla et demande sa fermeture !

Publicité





Étonnant rebondissement alors que la célèbre influenceuse et star de la télévision, Nabilla Vergara, a lancé une initiative de solidarité en ouvrant une cagnotte en ligne en faveur de Gisèle Pélicot. Celle-ci la refuse et demande même sa fermeture !





« Notre cliente souhaite impérativement préserver la dignité et la sérénité des débats qui se tiennent actuellement devant la Cour Criminelle Départementale du Vaucluse » ont déclaré les avocats de Gisèle Pélicot, Maîtres Stéphane Babonneau et Antoine Camus.







« Elle en appelle donc aujourd’hui à la plus grande modération sur les réseaux sociaux, ne souhaite aucunement l’ouverture de cagnottes de soutien en ligne et demande la fermeture de celles déjà ouvertes. » ont-il ajouté.

Qui est Gisèle Pélicot ?

Gisèle Pélicot est une personne dont l’histoire a ému Nabilla et beaucoup d’autres. Lors du procès des viols de Mazan, Gisèle Pélicot a retracé jeudi le parcours de sa vie, jusqu’au moment où son « monde s’est effondré » en découvrant les actes commis par son mari. Celui-ci est accusé de l’avoir droguée et de l’avoir livrée à des dizaines d’hommes qui l’auraient violée.



Une cagnotte a plus de 30.000 euros

Nabilla, qui compte des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a utilisé ces plateformes pour partager l’histoire de Gisèle ouvrir la cagnotte sur la plateforme de financement participatif Leetchi. Elle a récolté plus de 36.000 euros à l’heure actuelle mais suite à la décision de Gisèle Pélicot, elle est désormais fermée.

« Bonjour, après avoir échangé avec les avocats de Madame Pélicot : elle nous remercie pour tout le soutien apporté. Cependant, elle ne souhaite pas accepter la cagnotte pour le moment et ne veut pas perturber le procès en cours. Nous respectons sa décision et fermons cette dernière instantanément. Chaque donateur sera remboursée dans son intégralité et sans frais. Nous lui souhaitons beaucoup de courage dans cette épreuve et lui apportons tout notre amour. Merci à tous » a déclaré Nabilla sur le réseau social X.