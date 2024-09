Nabilla lance une cagnotte en ligne pour soutenir Gisèle Pélicot

Publicité





La célèbre influenceuse et star de la télévision, Nabilla Vergara, a récemment lancé une initiative de solidarité en ouvrant une cagnotte en ligne en faveur de Gisèle Pélicot. Ce geste, inattendu mais profondément humain, a déjà suscité l’émotion de ses millions de fans et du public.











Qui est Gisèle Pélicot et pourquoi cette cagnotte ?

Gisèle Pélicot est une personne dont l’histoire a ému Nabilla et beaucoup d’autres. Lors du procès des viols de Mazan, Gisèle Pélicot a retracé ce jeudi le parcours de sa vie, jusqu’au moment où son « monde s’est effondré » en découvrant les actes commis par son mari. Celui-ci est accusé de l’avoir droguée et de l’avoir livrée à des dizaines d’hommes qui l’auraient violée.

Un appel à la générosité

Nabilla, qui compte des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a utilisé ces plateformes pour partager l’histoire de Gisèle et expliquer les raisons de cette cagnotte.

« Madame, J’ai été profondément touché par votre histoire , Je suis admirative de votre courage et votre force. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes sur cette terre. j’aimerais que l’on puisse toutes participer à vos frais de justice et vous aider à traverser cette terrible épreuve. Au nom de toutes les femmes . Nous sommes tous avec vous du fond du cœur » a expliqué Nabilla.



Comment participer à cette initiative ?

La cagnotte en ligne, ouverte sur la plateforme de financement participatif Leetchi, est déjà accessible au public. Les dons sont libres et chacun peut contribuer selon ses moyens. L’objectif est non seulement de collecter des fonds pour venir en aide à Gisèle et lui permettre de démarrer une nouvelle vie.