« N’oubliez pas les paroles » vidéo : (re)vivez l’élimination de Mickaël, 12ème plus grand maestro de NOPLP

5 ( 8 )



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » vidéo. On le dit, les meilleures choses ont toujours une fin. Et cette fin est arrivée hier soir pour Mickaël qui ne sera toutefois pas venu pour rien. On vous explique tout…



ANNONCES





Hier soir en effet, Mickaël a fait tomber 10.000 euros de plus dans sa cagnotte pour atteindre la très belle somme de 177.000 euros. Et c’est grâce à ces 10.000 euros qu’il a pu atteindre la 12ème place du classement général des 16 plus grands maestros de l’histoire de NOPLP.

Bref Mickaël est tranquille pour un petit moment et participera sans soucis aux prochains masters de l’émission. Il s’est aussi qualifié sans difficulté pour le tournoi des maestros qui sera bientôt diffusé en prime-time le samedi soir (à priori ça débute le 28 mars).



ANNONCES





C’est dans la seconde émission que Mickaël a chuté et a été contraint de céder son micro d’argent à Marine, nouvelle maestro en titre.

« N’oubliez pas les paroles » vidéo

Nous vous proposons maintenant de découvrir les derniers instants et donc le départ de Mickaël dans le jeu. Un grand bravo à ce sympathique candidat.

Toujours n°1 des audiences en access

Notez que le jeu continue de doper l’audience de France 2 sur la case de l’access. Hier soir très nette domination sur l’avant 20 heures avec 3.75 millions de fidèles pour 19.1% de part de marché sur l’ensemble du public.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES