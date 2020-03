Plus belle la vie : ce soir, Sorret veut en finir avec Ariane et Melmont (résumé + vidéo de l’épisode 4014 PBLV du 12 mars 2020)

5 ( 7 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4014 du jeudi 12 mars 2020 – Ce soir, Ariane et Melmont se retrouvent dans une situation pour le moins compliquée dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Sorret les retient et les menacent, il est prêt à en finir avec eux !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4014

Un patient arrive à l’hôpital, fiévreux en crachant du sang. Il propose un café à Mila, qui attend comme lui aux urgences. Jeanne est inconsolable d’avoir perdu Mila et de ne pas avoir su gérer, tout comme avec Elise. A l’hôpital, Alexandra se montre docile comme détenue pour prouver à Léa qu’elle est innocente. Mila alerte Léa sur le cas de son voisin, Merval, qui a des spasmes et tousse beaucoup. De son côté, Emilie croise Kevin et lui tend une perche, mais celui-ci la rejette…

Melmont s’inquiète du silence d’Ariane. De son côté, Ariane s’en remet à Eric et lui raconte que Melmont lui a mis la pression. Ariane vient lui faire part de ses réticences à s’engager, quand elle tombe sur Sorret, qui a agressé et séquestré son psychologue. Sorret la menace à l’arme blanche. Mais Ariane dépasse son trauma pour sauver Melmont…



ANNONCES





Luna a du mal à cacher son sentiment face à Andrès. Elle refuse de monter à cheval, puis finit par le confronter…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4014 du 12 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES