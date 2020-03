Nouveau prime de « Plus belle la vie » le 24 mars

5 ( 1 )



Bonne nouvelle pour les fans de la série de France 3 « Plus belle la vie » puisque le nouveau prime inédit intitulé « Sans retour » sera diffusé le mardi 24 mars à 21h05 sur France 3. Un prime qui sera suivi du documentaire « À bas les préjugés » présenté par Wendy Bouchard qui part à la rencontre de téléspectateurs qui ont vécu des histoires similaires aux héros de Plus Belle la Vie.



PBLV présentation du prime « Sans retour »

Tourné entièrement en décors naturels, ce premier prime de l’année nous emmène dans la campagne marseillaise, dans le superbe décor de la Sainte-Victoire où action, tension, suspense, flirteront avec humour et romance. Pour le plus grand bonheur des fans, cette soirée transgénérationnelle va réunir un casting avec une vingtaine de comédiens phare de la série.

Andres et Mirta ont organisé une merveilleuse surprise à Luna : une fête rassemblant ceux qu’elle aime au cours de laquelle Andres assumera enfin l’amour qu’il a pour Luna. Mais tout va-t-il se passer comme ils le souhaitent ?

En chemin vers cette fête explosive, Sabrina, Mila, Nathan et Mouss vont avoir l’occasion de se rapprocher. Et si une panne de voiture avait le pouvoir de faire naître une belle romance ? Non loin de ces festivités, autre ambiance pour Eric et Franck qui, accompagnés de Blanche et de Noé, participeront à un escape game aux couleurs indiennes. Un jeu en pleine nature qui permettra à Franck de tenter de retrouver sa place de père auprès de son fils Noé, un combat de coqs savoureux en perspective !



Cette aventure qu’ils s’apprêtent tous à vivre les mènera à la découverte de leur nature profonde, un voyage sans retour…

Avec la participation des comédiens de « Plus Belle la Vie » : Michel Cordes, Sylvie Flepp, Cécilia Hornus, Anne Décis, Laurent Kérusoré, Thibaud Vaneck, Elodie Varlet, Jean-Charles Chagachbanian, Eliot de Faria, Joakim Latzko, Emanuele Giorgi, Eléonore Sarrazin, Régis Maynard, Malika Alaoui, Lani Sogoyou, Boubacar Kabo, Laurent Hennequin…

A 22h40 documentaire « À bas les préjugés »

Ce documentaire inédit donne la parole à celles et ceux qui sont encore victimes de préjugés. C’est accompagnés des comédiens que nous dévoilerons des récits aussi bouleversants qu’inspirants.

Parmi les 3 thématiques abordées:

• La différence d’âge dans un couple

Des hommes et des femmes sont encore trop souvent montrés du doigt, et les préjugés persistent notamment lorsque la femme est bien plus âgée que son partenaire. Aux côtés de Coralie Audret (Coralie) et Jules Fabre (Théo), nous irons à la rencontre d’un couple qui a vécu une « relation interdite » et qui souhaite briser ce tabou. Surtout quand c’est une professeure et son élève qui ont vécu un véritable coup de foudre ! Tout comme Coralie et Theo, ces témoins ont été critiqués ou reniés dès le départ par leur famille respective. Ils nous raconteront comment ils ont fini par prouver à leur entourage que l’amour n’avait pas d’âge.

