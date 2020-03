Nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » qu’Éric va bientôt trouver !

4.7 ( 12 )



Enfin de nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »… Il était temps non ? Aujourd’hui le jeu de Jean-Luc Reichmann, enregistré avant les recommandations sanitaires du gouvernement à propos du Coronavirus, a permis aux fidèles de constater qu’il y avait deux nouveaux indices. On va y revenir dans quelques instants après notre traditionnel résumé.



Que retenir de l’émission du jour ?

Rien de bien extraordinaire aujourd’hui dans l’émission. Éric n’a remporté que 1.000 euros à partager dont 500 pour sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé sans succès le nom du comédien Kad Merad.



Il reviendra demain pour une 121ème participation et débutera l’émission avec une imposante cagnotte de 606.763 euros de gains et de cadeaux.

Nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

En plus des indices que vous connaissez désormais (une piste de ski, une marelle, un sac à dos, un lapin et un poisson rouge), deux nouveaux indices ont fait leur apparition au cours de ces deux derniers jours :

– une radio ou un transistor comme le diraient nos grands-parents

– des poêles et casseroles en cuivre (et non des boules de Noël)

Pourquoi ? Pour la radio, c’est parce que le personnage recherché a débuté sa carrière sur RMC

Pour les poêles et casseroles, c’est en rapport avec un rôle qu’il campe régulièrement à la télévision.

On vous rappelle tout de même nos deux indices cadeaux :

– on n’aime pas forcément être invité à sa table.

– on peut dire de lui qu’il aime particulièrement les parcs d’attractions

Noms déjà proposés

Un récap’ des noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse.

Michel Blanc, Michel Jonasz, Sylvester Stallone, Thierry Lhermitte, Coluche, Fabrice Luchini, Josiane Balasko, Linda de Suza, Liane Foly, Elie Semoun, Novak Djokovic, Louane Emera, Lorie Pester, Tony Parker, Adriana Karembeu, Kev Adams, Jean-Marie Bigard, Ahmed Sylla, Omar Sy, Clovis Cornillac, Gérard Jugnot, Roland Giraud, Francis Cabrel, Chanta Goya, Kad Merad.

Quand Éric va t-il trouver l’étoile ?

Comme nous vous l’avons précisé dans un précédent article, c’est une fois que toutes les cases auront été dévoilées que l’étoile sera enfin trouvée par Éric. Il vous faudra donc un peu patienter pour découvrir qui se cache derrière cette étoile mystérieuse, enfin si vous n’avez toujours pas trouvé la bonne réponse.

Confinement oblige, énorme carton d’audience !

Le très beau parcours d’Éric mais aussi le confinement des Français permet au jeu d’atteindre les sommets. Hier midi 4.5 millions de téléspectateurs et 33% de part de marché ! Cela faisait longtemps que le jeu n’avait pas atteint de tels niveaux…

📊[AUDIENCES] Les audiences des @12Coups_tf1 hier : 🌟 4.5M de tlsp

🌟 33% auprès des 4+

🌟 22% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/X6mXLESUFn — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) March 19, 2020

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » vous donne rendez-vous demain dès 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro inédit. Quant aux retardataires rattrapage possible en replay et streaming vidéo sur page dédiée de MYTF1. N’oubliez pas que chaque replay est disponible pour une période de 7 jours.

