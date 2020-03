« On n’est pas couché » du 7 mars 2020 : invités et chroniqueurs de ONPC ce soir (+ vidéo replay)

5 ( 5 )



ANNONCES





« On n’est pas couché » du 7 mars 2020 : invités, témoins chroniqueurs de ONPC ce soir. En ce premier samedi du mois de mars, et comme chaque semaine, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché » Il sera diffusé dès 23h35 juste après les 25 ans de l’émission « Les Enfants de la télé ».



ANNONCES





Entouré des chroniqueurs Géraldine Muhlmann et Franz-Olivier Giesbert, l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 7 mars 2020 : les invités de la semaine

✔️ EDWY PLENEL, co-fondateur et Président de Mediapart, viendra présenter son livre « La sauvegarde du peuple » et débattre autour des liens entre presse, liberté et démocratie. Aux éditions La Découverte.



ANNONCES





✔️ IXCHEL DELAPORTE pour son livre « L’Affaire Vincent Lambert » paru aux éditions Rouergue. Ancienne journaliste pour L’Humanité, Ixchel Delaporte a souhaité donner la voix aux classes populaires tout au long de sa carrière. Pour son premier livre « Les Raisins de la misère » publié en 2018, elle a fait partie des trois finalistes du prix Albert Londres.

✔️ PANAYOTIS PASCOT pour son spectacle « Presque ». Mise en scène de Fary.

✔️ CALI pur son album « Cavale » et son livre « Cavale ça veut dire s’échapper » paru aux éditions Pocket. Accompagné d’Augustin Charnet, il offrira un live piano-voix de son titre « Je dois encore vivre ».

✔️ NICOLAS VAUDE & CHLOE LAMBERT pour leur adaptation de la pièce « Le Misanthrope » de Molière.Elle se jouera jusqu’au 19 avril au théâtre Le Ranelagh à Paris.

Vidéo replay

En attendant de découvrir ce nouveau numéro inédit, découvrez maintenant une vidéo replay de la précédente émission. Et nous avons choisi pour vous le live de l’émission. Benjamin Siksou interprète « Aimer pour soi »

Quelle audience cette semaine ?

Alors que l’avenir de l’émission semble clairement menacé, l’émission affiche des performances à la hausse. La semaine dernière 899 000 couches-tard ont ainsi répondu à l’appel soit 17% de part de marché. Qu’en sera t-il cette semaine alors que « The Voice, la suite » continue de dominer les audiences de seconde partie de soirée du samedi ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES