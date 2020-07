Arrêt de « On n’est pas couché », Laurent Ruquier règle ses comptes !

5 ( 2 )



Alors que son émission « On n’est pas couché » ne reviendra pas à l’antenne à la rentrée, Laurent Ruquier est sorti de son silence et s’est attaqué à Catherine Barma. Après 14 saisons et alors que la dernière émission a été diffusée récemment, l’animateur ne mâche pas ses mots concernant la productrice de « On n’est pas couché ».



C’est dans « M », le supplément week-end du Monde, que Laurent Ruquier s’est exprimé.



« Elle me demande de partager le coût de licenciement d’un personnel pléthorique dont je n’ai jamais demandé à ce qu’il soit engagé, hormis trois d’entre eux ! Elle fait même travailler des membres de sa famille ! » a déclaré l’animateur.

« J’aurais aimé pouvoir lui dire merci. Son hypocrisie, sa lâcheté, sa vénalité m’en empêchent » a-t-il poursuivi, visiblement très remonté contre Catherine Barma.



Et d’ajouter qu’il pense même à aller devant la justice « Si elle souhaite qu’un jour la justice s’en mêle, nous réglerons ça devant les tribunaux ».

