« The Voice » ce soir : les premières minutes des battles ! (vidéo)

« The Voice » ce soir. C’est l’un des moments les plus difficiles de la saison pour les coachs, les fameuses battles ! Et oui ce soir nos 4 coachs (Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine) vont devoir faire des choix et éliminer certains de leurs poulains auxquels ils croient pourtant. Oui mais les règles sont les règles ! Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.



Rappelons que cette terrible épreuve est sans appel : une Battle, deux talents et pourtant une seule et unique place pour accéder à l’étape des KO… Seule exception Lara Fabian. Avec une équipe de seulement 13 talents, elle va devoir réunir 3 Voix sur une seule Battle ! Et son choix risque d’être encore plus difficile.

Notez, et c’est important de le rappeler, que le vol de talent n’existe plus cette année. De ce fait le coach sera confronté à un dilemme cornélien, le talent non retenu devant quitter immédiatement le concours !



« The Voice » ce soir : les premières minutes des battles !

On vous a promis des images, les voici. Découvrez maintenant les premières minutes de l’émission de ce samedi 7 mars 2020.

#TheVoice

"Les Battles, c'est comme un combat entre 2 artistes sur une même chanson" 💥

Ce soir, c'est le début des Battles ✌️

Découvrez les 1ères minutes maintenant !

RDV à 21h05 sur TF1 & MYTF1 avec @amel_bent @LFabianOfficial @LavoineOfficiel @ObispoPascal & @nikosaliagas pic.twitter.com/ny5M3yx7ag — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 6, 2020

Pour en voir plus il faudra bien sûr vous brancher sur TF1 et/ou MYTF1 dès 21h05. Et si vous ne pouvez pas regarder, vous pourrez vous rattraper en replay sur la page dédiée de MYTF1.

N’oubliez pas que juste après, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous pour « The Voice, la suite » en compagnie des 4 coachs. Au programme « Les debriefs », « Le focus des Talents »… mais aussi Camille Lellouche qui viendra interpréter son titre « Parle ».

