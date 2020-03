Pékin Express retour sur la route mythique : qui a été éliminé à l’issue de l’épisode 4 ?

4.7 ( 3 )



Pékin Express : retour sur la route mythique, épisode 4 du mardi 17 mars 2020 – C’est parti pour la quatrième soirée de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Il s’agit déjà des quarts de finale, les candidats débutent l’épreuve en Mongolie avec un trek à dos de chameaux avec un verre d’eau à la main !

Une épreuve compliquée puisqu’à chaque fois que le verre tombe, les binômes sont immobilisés 3 minutes.



Il faut aussi faire avec le GPS et Denis ne le maîtrise pas… Avec Julie ils étaient en tête de la course mais Denis les a mal dirigés et n’est pas parti dans la bonne direction. Toutes les autres équipes les dépassent donc.

Thomas et Mathieu finissent le trek en tête mais il reste une partie en stop. Et on peut dire qu’en Chine, c’est loin d’être facile ! Tous les binômes galèrent, Thomas et Mathieu finissent même par se faire arrêter par la police !



Maxime et Alizée, qui ont pourtant eux aussi rencontré des difficultés, arrivent en tête. Stéphane les informe que pour eux, pas de toit à trouver pour la nuit. Ils sont hébergés et passent la soirée avec des boudhistes. Et contre toute attente, Julie et Denis arrivent 2èmes ! Pauline et Aurélie sont 3èmes. Les trois binômes sont qualifiés pour l’épreuve du lendemain.

Le lendemain, place à l’épreuve, inspirée de l’une de la saison 3 à laquelle Pauline et Aurélie avaient participé. Il s’agit d’une épreuve en buggy dans le désert et à la clé cette fois, pas d’immunité mais un avantage pour la suite. C’est Julie et Denis qui remportent la victoire et le drapeau rouge, qui leur permettra de stopper les autres binômes 15min à chaque fois qu’ils les croiseront.

Place à la fin de l’étape. Et sans surprise avec le drapeau, c’est Julie et Denis qui remportent la victoire et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros. Pauline et Aurélie finissent dernière et choisissent d’affronter Maxime et Alizée pour le duel final. C’est Pauline et Maxime qui s’affrontent. Maxime est en avance mais son conducteur se trompe de route et offre la victoire à Pauline et Aurélie.

Maxime et Alizée sont donc éliminés tandis que Pauline et Aurélie rejoignent Julie et Denis, et Thomas et Mathieu en demi-finale de cette saison de Pékin Express. Et contre toute attente, Maxime et Alizée offrent leurs 2 amulettes, soit 20.000 euros à Pauline et Aurélie.

Si vous avez loupé ce quatrième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

