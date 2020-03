Ce soir à la télé : Top Chef saison 11, épisode 5, qui sera éliminé ? (VIDEO)

5 ( 2 )



Top Chef au programme TV du mercredi 18 mars 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour la suite de la saison 11 de Top Chef, le concours culinaire phare de la chaîne. Au programme ce soir, la 5e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 10 candidats encore en compétition. Et ce soir les candidats vont devoir relever deux défis inédits lancés par des chefs d’exception.

Une nouvelle soirée à suivre également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.



L’assiette anti-gaspillage pour Yann Arthus-Bertrand et les enfants

Pour débuter cette 5e semaine de concours, le chef doublement étoilé Christophe Aribert demandera aux candidats de cuisiner un plat gastronomique avec des produits que nous avons tous l’habitude de jeter à la poubelle ! Ils cuisineront au cœur du bois de Boulogne, dans un lieu magique, fondé par un grand défenseur de l’environnement : Yann Arthus-Bertrand. Avec leur plat anti-gaspillage, ils devront séduire le chef Aribert, Yann Arthus-Bertrand mais aussi un jury composé d’enfants…

L’artichaut-foie gras avec Mathieu Viannay (2 étoiles)

Dans la deuxième épreuve, le chef deux étoiles et MOF Mathieu Viannay demandera aux candidats de réinventer un plat de légende : l’artichaut-foie gras. L’association classique nous vient de la cheffe Eugénie Brazier, première femme cheffe à avoir obtenu trois étoiles. Le chef Mathieu Viannay à la tête de l’institution « la mère Brazier » à Lyon a cœur de faire perdurer la tradition à travers le temps et a déjà réalisé douze versions de l’artichaut-foie gras. Il demandera aux candidats de réaliser la 13e version de ce plat emblématique. Pour le surprendre il faudra donc faire preuve à la fois d’audace de technique et de créativité.



Dernière chance : L’œuf

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix terrible… Décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, celui qui ira en dernière chance.

Alors quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

Top Chef saison 11 : teaser vidéo du 18 mars

"S'ils connaissent le fond de la recette, ils ne goûteront jamais" 🤫👨‍🍳

Adrien de la brigade violette va t-il convaincre les enfants avec son assiette anti-gaspillage ?

Réponse ce soir à 21:05 dans #TopChef pic.twitter.com/fcIEYPz4nf — M6 (@M6) March 18, 2020



