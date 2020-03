Pékin Express retour sur la route mythique : qui a été éliminé en demi-finale ?

4.9 ( 13 )



Pékin Express : retour sur la route mythique, demi-finale du mardi 31 mars 2020 – C’est parti pour la cinquième soirée de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Il s’agit déjà de la demi-finale et les trois binômes encore en compétition sont plus motivés que jamais pour se qualifier pour la grande finale !

Ce soir, c’est la course pour éviter les trois enveloppes noires. A chaque fois qu’un binôme finira dernier, il devra tirer au sort une enveloppe noire et l’une d’elle est synonyme d’élimination ! Et quand un binôme est premier d’une course, il remporte une amulette d’or d’une valeur de 20.000 euros.



L’épreuve débute par la bête noire de Julie et Denis : des dominos. Lors de leur précédente saison, ils l’avaient affrontée en finale et avaient perdus pas moins de 36.000 euros ! Mais contre toute attente, Denis et Julie conjurent le sort et finissent les premiers les dominos et trouvent les premiers une voiture pour repartir.

La première course s’achève et Stéphane leur annonce le résultat : la première amulette d’or de 20.000 euros revient à Pauline et Aurélie, premières. Julie et Denis sont 2èmes, Thomas et Matthieu sont derniers et doivent tirer une enveloppe noire. Ils ne sauront qu’à la fin de cette demi-finale si elle est éliminatoire.



Place à la seconde course. Chaque binôme doit s’essayer au tir à l’arc et à chaque flèche qui atteint la cible, ils peuvent proposer le poids supposé d’un lutteur. Ils pourront repartir dès qu’ils l’auront deviné à 2kg près ! Aurélie et Pauline arrivent les premières mais galèrent avec les flèches alors que Denis réussit dès sa première ! Mais Julie et Denis n’arrivent pas à trouver le poids malgré plusieurs flèches… Alors qu’Aurélie et Pauline finissent par mettre une flèche dans la cible et trouvent tout de suite le poids ! Les frères bucherons sont en tête alors que Julie Denis trouvent le poids à leur tour. La nuit est tombée et ils sont bloqués au même endroit que Pauline et Aurélie. Le lendemain, ils repartent au coude à coude…

Au final, Thomas et Matthieu finissent en tête de cette course. Julie et Denis sont 2èmes encore une fois et c’est donc Pauline et Aurélie qui tirent une enveloppe noire !

Place à la dernière course. Et il s’agit de la roulette de dégustation ! Une formalité pour Julie et Denis, qui repartent largement en tête. Les frères bucherons repartent plus tard tandis que les soeurs lilloises sont en mauvaise posture. Elles repartent dernières, 10min après Thomas et Matthieu ! Julie et Denis arrivent 1ers, ils remportent l’amulette d’or et vont en finale !

Place à l’ouverture des enveloppes noires. Thomas et Matthieu en ont deux, Pauline et Aurélie une. Et c’est finalement les frères bucherons qui ont l’éliminatoire, ils sont donc éliminés en demi-finale. Ils font un tirage au sort pour donner leurs amulettes, qui reviennent du coup à Pauline et Aurélie, qui ont 70.000 euros de gains potentiels. Mardi prochain, Julie et Denis affronteront Pauline et Aurélie en finale !

Si vous avez loupé cette demi-finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

