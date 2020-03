« Profilage » : votre série déprogrammée dès la semaine prochaine !

4.4 ( 7 )



« Profilage » : déprogrammation. Coup de tonnerre pour les nombreux fans de la série de TF1 « Profilage » dont la chaîne diffusait ce soir un nouvel épisode inédit de la saison 10.



Pour cause de coronavirus Covid-19 la chaîne a fait le choix de déprogrammer sa série phare du jeudi soir et ce dès la semaine prochaine.

Pour cause de recettes publicitaires en chute libre et surtout de fuite des annonceurs, la chaîne avait dans un premier temps fait le choix de ne plus proposer qu’un seul épisode inédit chaque semaine.

Aujourd’hui elle est allée plus loin encore en déprogrammant les 4 épisodes encore en boîte. Seront-ils diffusés par le confinement ? Les fans l’espèrent déjà …



En optant pour cette solution, la chaîne entend surtout compenser la chute de ses revenus.

Un petit garçon a disparu, alors toute la DPJ est en alerte ! Le dernier endroit où l’enfant a été vu est aux abords d’une mystérieuse forêt…

"Je pense qu'on a affaire à des marginaux qui pratiquent des sortes de rituels chamaniques."

RDV ce soir dans #Profilage ! pic.twitter.com/YQgqojvVzU — TF1 (@TF1) March 26, 2020

« Profilage » : votre série remplacée par…

Valeur sûre du cinéma, TF1 a opté pour des rediffusions de films cultes du cinéma français. Amoureux de la 7ème compagnie, vous allez vous régaler.

Dès la semaine prochaine retrouvez » Mais où est donc passée la 7ème Cie ? « .

Votre film : Mai 1940. Dans la confusion et la débâcle, la 7e Compagnie du 106e Régiment de transmission a été capturée par l’ennemi. Seuls trois soldats, placés en observateurs dans un cimetière, échappent à la capture. Le sergent Chaudard et les secondes classes Pitivier et Tassin, fuient à travers la France. L’exode est émaillé de petits incidents, Pitivier et Tassin préférant les saines joies de la nature aux devoirs de la discipline militaire.

