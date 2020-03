Pourquoi TF1 ne diffusera finalement pas « Mais où est donc passée la 7ème Cie ? »

3.8 ( 10 )



« Mais où est donc passée la 7ème Cie ? » devait remplacer la série « Profilage » ce jeudi 2 avril 2020. Pour mémoire la chaîne a fait le choix de déprogrammer sa série phare du jeudi soir et ce dès la semaine prochaine. En cause des recettes publicitaires en chute libre et surtout une fuite importante des annonceurs.



Et c’est donc la comédie culte « Mais où est donc passée la 7ème Cie ? » qui devait prendre le relais.

Oui mais TF1 a encore changé d’avis…



Le film « Mais où est donc passée la 7ème Cie ? » déprogrammé à son tour

Ce jeudi 2 avril 2020 la chaîne vous propose une soirée spéciale : « Le Premier ministre Face à la Crise »

Edouard Philippe répondra aux questions de Gilles Bouleau. Il sera accompagné de spécialistes de la santé sur le plateau et en duplex de Matignon.

La bonne nouvelle, parce qu’il y en a une, c’est que la diffusion de ce film de Robert Lamoureux sera finalement décalée d’une semaine. Rendez-vous le jeudi 9 avril 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1. Enfin à moins d’un énième changement cela va de soi.

