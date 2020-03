Matt Pokora va s’installer en France avec Christina Milian et leur fils Isaiah

4.6 ( 9 )



Matt Pokora est actuellement en confinement aux Etats-Unis, avec sa compagne Christina Milian et leur fils, Isaiah, né le 20 janvier dernier. Le chanteur est rentré à Los Angeles après le report de sa tournée pour cause d’épidémie de coronavirus.

Et depuis, Matt Pokora est présent sur les réseaux sociaux et il a notamment ce week-end fait un questions/réponses en story sur Instagram.



L’occasion pour le chanteur de partager avec ses fans et se confier sur ce qu’il prévoit de faire avec son fils.

Bonne nouvelle pour les fans de M.Pokora puisqu’il prévoit avec Christina Milian et leur fils de s’installer en France quand il sera en âge d’être scolarisé.



« C’est une organisation, on vit entre les deux pays. Ma dame travaille aux US et ma belle-fille y est à l’école mais mon fils fera des années scolaires en France. J’y tiens et toute la famille est ok pour suivre et adore la France » a confié Matt.

Et d’ici là bien sûr, le petit garçon devrait être bilingue puisque son père lui parlera en français.

