« Plus belle la vie » prime du 24 mars : ce soir « Sans retour » sur France 3 (vidéo)

« Plus belle la vie » prime du 24 mars 2020. Nouveau prime et on imagine nouveau succès d’audience pour « Plus belle la vie » ou PBLV pour ceux qui préfèrent faire court. Le titre de nouveau prime évènement « Sans retour ». Il sera diffusé dès 21h05 sur France 3 puis disponible en replay et streaming vidéo gratuit sur France.TV.



Vous êtes trop impatients ? Découvrez-le dès maintenant en avant-première et de manière tout à fait légale sur France.TV en suivant ce lien. Cette vidéo sera disponible durant 1 mois.

« Plus belle la vie » prime du 24 mars 2020

Andres et Mirta ont organisé une surprise à Luna : une fête rassemblant ceux qu’elle aime, au cours de laquelle Andres assumera enfin l’amour qu’il lui porte. Hélas, ce qui aurait pu être beau comme une cérémonie de mariage va se transformer rapidement en un véritable cauchemar dont personne ne sortira indemne. En effet, au cours des réjouissances, le ranch d’Andres est pris d’assaut par de mystérieux assaillants. C’est un siège en règle auquel se retrouvent confrontés Mirta, Roland, Thomas, Riva, Estelle, Francesco et de nombreux habitants bien connus du Mistral. Tous risquent leur vie, sans savoir pourquoi. Mais peu à peu, les choses deviennent plus claires…

À propos

Prime « Sans Retour » un épisode réalisé par Pascal ROY et avec dans les rôles principaux : Michel Cordes, Sylvie Flepp, Cécilia Hornus, Anne Décis, Laurent Kérusoré, Thibaud Vaneck, Elodie Varlet, Jean-Charles Chagachbanian, Eliot de Faria, Joakim Latzko, Emanuele Giorgi, Eléonore Sarrazin, Régis Maynard, Malika Alaoui, Lani Sogoyou, Boubacar Kabo, Laurent Hennequin…



La bande-annonce de votre prime de PBLV

Même si nous vous l’avons déjà présentée, (re)voici la bande-annonce de votre soirée

Dès 22.40 : Documentaire « À bas les préjugés »

Dès 22h40 votre prime sera suivi du documentaire « À bas les préjugés » présenté par Wendy Bouchard qui part à la rencontre de téléspectateurs qui ont vécu des histoires similaires aux héros de Plus Belle la Vie.

Ce documentaire inédit donne la parole à celles et ceux qui sont encore victimes de préjugés. C’est accompagnés des comédiens que nous dévoilerons des récits aussi bouleversants qu’inspirants.

Parmi les 3 thématiques abordées:

• La différence d’âge dans un couple

Des hommes et des femmes sont encore trop souvent montrés du doigt, et les préjugés persistent notamment lorsque la femme est bien plus âgée que son partenaire. Aux côtés de Coralie Audret (Coralie) et Jules Fabre (Théo), nous irons à la rencontre d’un couple qui a vécu une « relation interdite » et qui souhaite briser ce tabou. Surtout quand c’est une professeure et son élève qui ont vécu un véritable coup de foudre !

Tout comme Coralie et Theo, ces témoins ont été critiqués ou reniés dès le départ par leur famille respective. Ils nous raconteront comment ils ont fini par prouver à leur entourage que l’amour n’avait pas d’âge.

• Des parents accusés à tort de maltraitance sur leurs enfants

Nous retrouverons Pauline Bression et Bryan Trésor qui incarnent Emma et Baptiste. Dans la série, le couple se rend compte du jour au lendemain que leur petit Mathis âgé de 2 ans est couvert de bleus. Soupçonnés de violence sur leur enfant, ils s’en voient retiré la garde. En réalité, Mathis souffre du syndrome d’Ehlers Danlos ; ses parents sont alors victimes d’un faux diagnostic de maltraitance. Emma et Baptiste vont devoir se battre pour récupérer leur enfant.

Pour faire écho à l’histoire d’Emma et Baptiste, nous irons à la rencontre d’un couple qui a subi la même injustice. Le couple nous racontera l’enfer qu’il a traversé et la réintégration de leur enfant dans le domicile familial après un combat mené sur plusieurs années.

• Être mère pour être heureuse

Si les mœurs évoluent, la société véhicule encore des croyances, comme celle qu’une femme doit être mère pour être heureuse…

Pour ce troisième thème, nous rencontrerons des femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d’enfants, pour des raisons professionnelles, écologiques ou sociétales.

Baptisé « No kids » ou « Childfree » ce mouvement est né dans les années 70 aux Etats- Unis. Aujourd’hui, d’après l’INED, 5 % de Françaises assument ce choix de vie. Dans le pays le plus fécond d’Europe et aux conformités sociales bien ancrées, ces femmes sont encore bien trop souvent jugées et critiquées.

C’est accompagné de Laurie Bordesoules (Emilie) et de Théo Bertrand (Kevin) que nous vous dévoilerons des témoignages poignants : ceux de deux femmes qui assument pleinement leur non-désir de maternité et qui considèrent qu’une femme peut-être pleinement épanouie sans être mère.