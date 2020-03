« Profilage » du 19 mars 2020 : vos épisodes de ce soir

5 ( 2 )



« Profilage » du 19 mars 2020. Après un retour plus que réussi, votre série « Profilage » est de retour ce soir dès 21h05 sur TF1 pour trois épisodes dont un inédit de la saison 10 avec Philippe Bas et Shy’m. Rendez-vous également en replay et en streaming gratuit sur MYTF1.



« Dans ma chair » (inédit saison 15) : Pour éviter la prison, Elisa Bergman n’a d’autre choix que de travailler pour la DPJ, mais elle est décidée à tout faire pour se dépêtrer de cette situation ! Pour cela, elle fait appel à un ancien membre de l’équipe, qui fait son grand retour… Son aide ne sera pas de trop car la 3ème DPJ doit enquêter sur un meurtre particulièrement atroce : une jeune femme a été asphyxiée après qu’on lui a agrafé la bouche. Elisa s’interroge sur la symbolique forte de ce geste : la victime détenait-elle une vérité qu’on voulait l’empêcher de révéler ? En suivant cette piste, Elisa et Rocher vont déterrer une affaire ancienne où la justice a été bafouée et un homme monstrueux a été laissé en liberté…

« Le prisonnier » partie 1 (rediffusion) : Hugo Fournier, un petit garçon de 9 ans, est enlevé sous les yeux d’Adèle au milieu d’une fête foraine. Pour ses parents, c’est un cauchemar qui recommence : il y a vingt ans, leur fille aînée, Laura, a disparu sans laisser de traces. Adèle est troublée quand le policier chargé de l’enquête à l’époque lui révèle qu’il a toujours pensé qu’Argos était impliqué dans ce premier enlèvement. Pour retrouver Hugo, Adèle va devoir se confronter aux fantômes de son passé…



« Le prisonnier partie 2 (rediffusion) : Argos est sous les verrous. Il est le seul à détenir des informations cruciales pour retrouver le petit Hugo, disparu depuis plusieurs jours. Mais Argos ne les délivrera qu’à Adèle, qu’il soumet à un chantage odieux : la liberté d’Hugo Fournier contre Ulysse. Adèle s’engage dans une terrible course contre la montre pour retrouver l’enfant sain et sauf. Une course dans laquelle elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher…

Nouveau succès d’audience ?

Retour gagnant la semaine dernière pour « Profilage ». 4.99 millions de fidèles pour 24.3% de part de marché pour les deux premiers épisodes et jusqu’à 5.5 millions de personnes pour le premier.

#Audiences @TF1 Excellent démarrage pour la nouvelle saison de #Profilage très largement leader de la soirée avec: ✅5,5 millions de téléspectateurs (1er ep)

📌21% pda Frda-50 (moy) En replay sur @MYTF1 Rendez-vous jeudi prochain à 21h05 pour 2 nouveaux épisodes inédits pic.twitter.com/UTORcwvFX5 — TF1 Pro (@TF1Pro) March 13, 2020

