« Envoyé Spécial » du 19 mars 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

« Envoyé Spécial » du 19 mars 2020 – Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 19 mars 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Coronavirus : une ville sous pression

La France est bouleversée par le coronavirus et les mesures inédites prises par Emmanuel Macron. Mulhouse, avec ses 110 000 habitants, est l’une des premières villes impactées par l’épidémie. « Envoyé spécial » a partagé le quotidien de l’hôpital saturé, de familles confinées, de chefs d’entreprise au bord de la faillite. Entre mobilisation et inquiétude, c’est toute une vie qui se réorganise.



Un reportage de Raphaële Schapira, Pierre Monégier, Perrine Bonnet et Laura Aguirre de Carcer.

La viande… sans viande !

D’Israël aux Etats-Unis, « Envoyé spécial » est allé goûter ce que des chercheurs et des industriels appellent « la viande alternative » : bacon, nuggets, burgers à base de protéines végétales. Et même, faux-filet fabriqué à partir de vraies cellules de bœuf… cultivées en laboratoire ! Avec une promesse : une viande plus saine, sans antibiotiques, sans hormones de croissance, sans émission de gaz à effet de serre et sans souffrance animale.

Rêve pour écologistes ? Révolution alimentaire ? C’est surtout un marché gigantesque qui aiguise les appétits de l’industrie et de milliardaires, comme Bill Gates ou Leonardo DiCaprio.

Une enquête d’Olivier Sibille, Guillaume Beaufils, Mathieu Birden et Harold Horoks.

Les oubliés de Kaboul

Ils s’appellent Ashraf, Adib ou Basir. Ils sont afghans et, pendant des mois, ils ont travaillé auprès des soldats français, parfois sur le front, au risque de leur vie. La France a recruté plus de 800 travailleurs afghans pendant son déploiement en Afghanistan : des interprètes, des magasiniers, des ouvriers… Pour cela, ils sont aujourd’hui menacés de mort par les talibans. Les troupes françaises, elles, se sont retirées. Tous se battent désormais pour obtenir un visa. Mais les procédures sont longues, complexes, souvent vouées à l’échec : ils accusent l’armée de les avoir abandonnés. Pourquoi la France n’accueille-t-elle pas les Afghans qui ont travaillé pour elle ?

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Alexis Jacquet, David Da Meda, James de Caupenne, Régis Mathé et Nils Montel. Grand Prix du FIGRA 2020 (catégorie « moins de 40 minutes »).

Burger à base de protéines végétales et de faux sang, faux-filet fabriqué à partir de vraies cellules de bœuf… cultivées en laboratoire ! Notre #EnvoyeSpecial est allé goûter « la viande alternative ». 🔴 La viande… sans viande !

📺 Jeudi 21h05 sur #France2 pic.twitter.com/wvWSq1Jf06 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 18, 2020

