Sommaire de « 50’Inside » du 14 mars 2020 : Jean-Baptiste Guégan, Matt Pokora, Harry et Meghan, Jarry

Sommaire de « 50’Inside » du 14 mars 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Et cette semaine c’est Jean-Baptiste Guégan qui sera l’invité de Nikos et sera ainsi présent sur le plateau pour évoquer son actualité. Son premier album « Puisque c’est écrit », sorti le 30 août, écrit et composé par Michel Mallory, est resté n°1 des ventes cinq semaines consécutives. Double disque de platine, il s’est aujourd’hui écoulé à plus de 260 000 exemplaires.

Sa tournée – plus de 150 000 places vendues à ce jour – continue dans tous les Zéniths de France avec son spectacle « La voie de Johnny » avant de se produire à l’AccorHôtel Arena le 6 décembre 2020 !



Sommaire de « 50’Inside » du 14 mars 2020: mais aussi…

De retour à Londres pour honorer leurs derniers engagements, le Prince Harry et Meghan attendent la fin du mois pour vivre leur vie comme ils l’entendent… De quoi donner à la presse et au public britanniques quelques regrets…

Matt Pokora est obligé de reporter la suite de son Pyramide Tour à cause du Coronavirus. Le chanteur a quand même pu vivre, dimanche, un dernier concert à Amiens, quelques heures avant les nouvelles mesures interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes…

En exclusivité @MattPokora se livre après l’annulation d’une grande partie de sa tournée à cause de l’épidémie de coronavirus.

Pour découvrir notre reportage dans les coulisses de son unique concert de cette reprise de tournée, rdv ce samedi à 17h50 dans @50inside sur @TF1 pic.twitter.com/jYlmMtkpPv — 50'inside (@50inside) March 13, 2020

Jarry est dans le portrait de la semaine. Théâtre, TV, cinéma, tout lui réussi. Entretien avec un garçon sensible qui transforme ce qu’il touche en énergie et sourire.

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 17h50 sur TF1.

