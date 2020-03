4.5 ( 8 )



« The Voice » (saison 9). C’est finalement ce samedi 4 avril 2020 que l’épreuve des KO va débuter dans cette 9ème saison de « The Voice ». Au départ programmée pour la semaine dernière, elle a été décalée d’une semaine pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Depuis deux semaines en effet, les primes sont raccourcis afin d’éviter que la chaîne ne tombe en rupture d’émissions avant la fin du confinement et le début des fameux lives en direct !



« The Voice » (saison 9) : ce qui change cette année avec les KO

Les talents de The Voice qui ont réussi à convaincre leur coach lors des Battles vont cette fois s’affronter sur les K.O, dernière étape avant les Directs ! Cette année, les règles évoluent puisque chaque coach présentera sur scène les 7 talents de son équipe sur une chanson choisie par les talents eux-mêmes. Chaque talent est donc responsable de son destin… Aux portes de la Demi-Finale, ils n’ont pas le droit à l’erreur !

A l’issue de chaque K.O., deux possibilités :



– Le coach buzze et son talent est qualifié pour la suite de la compétition,

– Le coach ne buzze pas et décide de mettre un terme à son aventure. Le talent quittera aussitôt le concours. Cette année en effet le vol de talent n’existe plus !. De ce fait le coach sera confronté à un dilemme cornélien !

– Enfin, et même si le coach a buzzé plusieurs fois, il ne pourra choisir que 3 talents pour la suite de l’aventure. A la fin de cette étape décisive les 3 talents sélectionnés accéderont directement à la demi-Finale en direct et donc aux fameux Lives.

Bref les choix de Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine s’annoncent plus difficiles que jamais. Il leur faudra donc prendre les bonnes décisions pour tenter de remporter le trophée tant convoité.

Suivez toute l’actualité de « THE VOICE » sur MYTF1, ainsi que sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels de l’émission sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube et Dailymotion, sur les comptes officiels de TF1 mais également le hashtag #TheVoice.

