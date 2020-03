« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du 24 mars : ce soir « Tartine oeuf mimosa » (ingrédients)

4.2 ( 13 )



« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du 24 mars. C’est donc à partir de ce soir, mardi 24 mars 2020, que Cyril Lignac nous donne rendez-vous quotidiennement en direct de sa cuisine. Pendant tout le confinement, le chef préféré des Français va cuisiner EN DIRECT pour vous avec des recettes simples et faciles que vous pourrez reproduire sans difficulté aucune à la maison.



Pour en savoir un tout petit peu plus sur ce rendez-vous, on vous invite à (re)lire l’article que nous lui consacrions il y a quelques heures à peine.

« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du 24 mars : les ingrédients pour votre tartine oeuf mimosa

Et aujourd’hui Cyril Lignac a décidé de nous aider à réaliser une tartine oeuf mimosa. Humm, un vrai régal. Pour cela, voici les ingrédients dont il vous faut absolument disposer. Si vous ne les avez pas à la maison, pensez à mettre ça sur votre liste de course car, et vous allez le voir, c’est très simple à faire.

Pour votre recette, il vous faut :



👨‍🍳 4 Tranches de pain de campagne

👨‍🍳 6 œufs frais

👨‍🍳 1 boite de fromage frais (Saint-Moret, Kiri, etc…)

👨‍🍳 1 boite de thon à l’huile

👨‍🍳 des cornichons (une dizaine devrait faire l’affaire)

👨‍🍳 1 cuillère à soupe de moutarde

👨‍🍳 25cl d’huile d’olive

👨‍🍳 de la ciboulette

Mais quoi faire de ces ingrédients ? Branchez-vous sur M6 dès 18h45 pour connaître la recette simple et ultra facile à réaliser telle que concoctée par Cyril Lignac.

Pour mieux anticiper les prochaines émissions, notez que les ingrédients de toutes les recettes de la semaine sont disponible sur le site Cuisine AZ, partenaire de l’émission

Vidéo : petit mot de Cyril Lignac

Vous êtes impatients ? Vous n’êtes pas le seuls ! Le chef de M6 lui aussi trépigne d’impatience. Regardez son petit message en vidéo…

Dans #TousEnCuisine, @cyril_lignac vous propose de cuisiner EN DIRECT 2 recettes simples et faciles 😋

📺 Dès demain à 18:45 pic.twitter.com/bs7lYZCYgB — M6 (@M6) March 23, 2020

