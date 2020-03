Un si grand soleil en avance : Virgile dérape (résumé + vidéo épisode n°398 du 4 mars 2020)

4.4 ( 7 )



ANNONCES





Rien ne va plus cette semaine pour Virgile dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, depuis la mort de sa fille Léa, Virgile se laisse aller et vit une véritable descente aux enfers…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 398

Virgile vient voir Manu, il est très remonté après avoir appris qu’un suspect avait été arrêté sans que l’on le tienne au courant. Virgile attrape Manu et lui demande des explications, il lui reproche de ne pas tenir sa promesse. Virgile exige que Manu lui dise qui est le suspect qu’ils ont arrêté ! Manu refuse de lui dire et Virgile part en disant qu’il va se débrouiller tout seul… Manu a peur qu’il fasse une bêtise…

Et alors que Davia s’interroge sur sa vie sentimentale et qu’Alex essaie de bien faire, Christophe continue ses provocations. Quant à Patricia, elle tente de se montrer de bon conseil…



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES