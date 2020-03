Demain nous appartient en avance : Souleymane veut piéger son père (résumé + vidéo épisode 674 DNA du 4 mars 2020)

4.2 ( 5 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 674 du mercredi 4 mars 2020 –Ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », Bart se rapproche de Gabin, le fils de Paul Gosselin. Il découvre un secret qu’il cache à son père depuis longtemps qui le pèse…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 674

Persuadé qu’il se passe des choses étranges dans la vie d’Antoine en ce moment, Souleymane est bien décidé à en savoir plus sur son père. Tracassé, il peut compter sur sa petite amie Judith. En effet, elle lui apporte tout son soutien, essaye de le rassurer et lui propose même un plan pour découvrir ce que cache Antoine ! Elle propose en effet à Souleymane de regarder dans le téléphone de son père. Le jeune homme y voit là une très bonne idée. Même s’il souhaite comprendre et aider son père, il ferait mieux de ne pas se mêler d’histoires qui pourraient cacher de lourds secrets…

De son côté, Martin recontacte une ancienne connaissance pour faire avancer son enquête. Et l’enquête d’Aurore ne se déroule pas comme elle l’avait souhaité. L’attitude de Charlie devient problématique.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 674 du 4 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

