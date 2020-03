Un si grand soleil : Soriano dans le coma, Elisabeth quitte Hugues, ce qui vous attend lundi 9 mars (épisode n°401 en avance)

4.3 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine s’achève et vous vous demandez peut être déjà ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». On peut déjà vous dire que ça va chauffer dans l’épisode 401 du lundi 9 mars !

En effet, après que Virgile ait tiré sur Soriano, ce dernier n’est pas mort et est hospitalisé en urgence.



A l’hôpital, Alex annonce à Dylan que son père a pris une balle dans le thorax, il a été opéré et est dans le coma.

Guilhem a toutes les preuves des mensonges de Hugues. Il en parle à Johanna avant de se décider à tout montrer à Elisabeth. Sous le choc, elle annonce à Hugues que tout est fini entre eux et décide d’aller s’installer quelques jours chez son fils.



Julien est lui aussi choqué par la nouvelle et s’excuse auprès de Guilhem de ne pas avoir tenu compte de ses mises en garde.

Dylan, contre l’avis d’Eliott, se rend au commissariat pour innocenter son père et avouer que c’était lui pour les pièces de contrefaçon.

Quant à Hugues, il semble ne pas se remettre de la rupture et avale des médicaments…

