« 12 coups de midi » : c’est quoi ces nouveaux indices ? Nouveau coup de maître pour Éric !

Après les « 12 coups de midi » de ce vendredi 10 avril 2020, deux nouveaux indices ont sérieusement commencé à se dévoiler. Si à gauche on voit très clairement une main, à droite c’est un peu plus compliqué à deviner.



Avant d’y revenir un peu plus en détail, voici ce qui s’est passé aujourd’hui dans l’émission.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’Éric a encore gagné.Et c’est loin d’être fini pour lui. Pour bien terminer la semaine il a signé un coup de maître à 10.000 euros dont 5.000 sont allés gonfler le montant de sa très jolie cagnotte. A ce jour elle atteint tout de même 716.241 euros !



Du côté de l’étoile mystérieuse, de nouveaux indices donc se dévoilent peu à peu :

– sur la droite une main qui semble tenir un téléphone

– sur la gauche, Éric hésite ente un tapis et une tranche de jambon. C’est pas tout à fait la même chose vous en conviendrez. Sur la toile certains pensent qu’il s’agit carrément d’un rouleau de papier-peint. Bref, et pour faire court, c’est un peu la panade puisque personne ne voit la même chose. Et de votre côté, vous voyez quoi ?

Dans tous les cas ces deux nouveaux indices l’ont poussé à proposer le nom de Bruce Willis. Sans succès.

Rappelons pour la petite histoire que nous recherchons une femme pas forcément connue de tous et qu’elle est Youtubeuse.

Les autres indices sont tellement tirés par les cheveux qu’ils ne devraient pas forcément vous mettre sur la voie : une très large route (ou une piste d’atterrissage pour certains); des frites avec mayo et ketchup; une manette de console vidéo et une souris et/ou un rat.



Alors une idée ? Toujours pas ? On vous offrira un nouvel indice durant le week-end en espérant qu’il vous soit utile.

« 12 coups de midi » : noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse

Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio, Bruno Salomone, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Olivier Baroux, Gérard Darmon, Samuel L. Jackson, JoeyStarr, Alexandre Astier, Jean-Claude Vandamme, Kad Merad, Katy Perry et donc Bruce Willis aujourd’hui.

L’étoile mystérieuse va t-elle être trouvée ce week-end ? La réponse est NON. Mais peut-être obtiendrons-nous un peu plus de précisions sur cet indice si mystérieux qui agite la toile la toile et les réseaux sociaux depuis quelques heures;

En attendant retrouvez les « Douze coups de midi » demain, samedi 11 avril 2020, dès 12 heures sur TF1 et comme toujours sur MYTF1 pour les vidéos, le streaming et le replay.

Et surtout n’oubliez pas revenir nous voir d’ici à dimanche soir. Un indice supplémentaire vous sera gracieusement offert !

