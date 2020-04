Déprogrammation de « Un si grand soleil » : France 2 a une vingtaine d’épisodes à diffuser

4.2 ( 18 )



Déjà plus de trois semaines que la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » a été contrainte à la déprogrammation pour cause d’épidémie de coronavirus. C’est le premier des feuilletons quotidiens à s’être éclipsé et pour cause, c’est celui qui compte le moins d’épisodes d’avance en stock et France 2 souhaitait très vite récupérer la case horaire pour rallonger le journal de 20h.

Mais alors, quand « Un si grand soleil » va-t-il reprendre ? Et combien France 2 a-t-elle d’épisodes en stock ?



Toma de Matteis, producteur de la série quotidienne, a répondu cette semaine dans les colonnes de Midi Libre. Et s’il ne sait pas encore ni quand les tournages pourront reprendre ni quand « Un si grand soleil » sera à nouveau diffusée, il affirme que la chaîne dispose d’une vingtaine d’épisodes inédits en stock, soit environ un mois de diffusion.

Selon lui, quand le confinement cessera, France 2 ira « puiser dans le stock » de la vingtaine d’épisodes déjà tournés. Et il assure que la série reviendra encore plus forte.



« Ce n’est pas une cessation d’activité. Bien au contraire. Il faut regarder la suite. On va reconstruire après ce tsunami. Nous repartirons de là avec une situation améliorée. J’en suis certain » a-t-il expliqué.

