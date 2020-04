5 choses à savoir sur « Baby Boss », le film diffusé ce soir par TF1 (vidéo)

5 ( 4 )



« Baby Boss » est enfin au programme télé de votre soirée de dimanche. Le film d’animation de Tom McGrath – encore inédit en clair – devait initialement être diffusé le dimanche 5 avril 2020. Mais TF1 en avait décidément autrement le déprogramment à la dernière minute. Mais cette fois c’est la bonne ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct. S’agissant d’un film de cinéma, vous ne trouverez pas de replay par la suite.



« Baby Boss » : histoire, synopsis

Et si votre bébé portait une cravate, une mallette et vous menait à la baguette ? Lorsque Tim, 7 ans, voit arriver son petit frère seul et en taxi, il commence à se poser sérieusement des questions… Qui est cet étrange bébé ? Et si c’était un espion ?

5 choses à savoir sur le film

👶 « Baby Boss » n’est autre que l’adaptation du livre pour enfants « The Boss Baby » de Marla Frazee,



👶 Le premier trailer de Baby Boss a été dévoilé le jour du National Boss’s Day ; une journée observée aux États-Unis pour renforcer les relations entre les patrons et leurs employés

👶 C’est Kevin Spacey qui devait prêter sa voix au personnage de Francis E. Francis avant d’être finalement remplacé par Steve Buscemi.

(source Allociné)

👶 Le film référence à plusieurs jouets de chez Fisher-Price

👶 Beau succès dans les salles française lors de sortie en 2017 avec près de 4 millions sde spectateurs.

Bande-annonce officielle

On finit avec la bande-annonce officielle du film

« Baby Boss » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1.

