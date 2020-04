EXCLU Plus belle la vie en avance : la fin de Pavel, un secret dévoilé, un suicide (infos PBLV )

5 ( 5 )



ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 1er mai C’est un énorme secret qui va être dévoilé en même temps que Pavel va enfin tomber dans trois semaines dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ! En effet, si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Et on peut vous dire que dans trois semaines, c’est la fin pour Andrès, alias Pavel !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



ANNONCES





En effet, Irina va lui tirer dessus juste avant de découvrir un terrible secret qui va la bouleverser à tout jamais. Avant de s’effondrer, Andrès montre à Irina les résultats d’un test adn : ils ont des liens du sang ! A l’hôpital, Irina culpabilise et dit la vérité sur leurs liens à Léa…



ANNONCES





Face à la police, Irina se couvre et affirme qu’elle était en légitime défense face à Pavel, armé et menaçant. Mais alors qu’elle est traité en héroïne pour avoir arrêté Andrès, Irina fait une tentative de suicide ! C’est Luna qui dit la vérité à Jean-Paul, qui arrive du coup juste à temps chez Irina, hospitalisée d’urgence.

Et à l’hôpital, pour sauver Irina, Léa doit faire le choix de sacrifier Andrès… Luna s’apprête à le laisser partir…

De son côté, Samia continue de s’investir à fond dans ses nouvelles fonctions à la mairie. Et Hadrien lui fait une demande à laquelle elle ne s’attendait pas, qu’elle annonce ensuite à Jean-Paul…

Et Jimmy Moon continue de coacher Nathan, qui est bien décidé à réussir à conquérir Sabrina. Y parviendra-t-il ?

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 13 avril sur France 3

Mirta a un mauvais pressentiment, mais Luna parvient à échapper à la tentative d’assassinat en se hissant sur ses jambes. Andrès vient la chercher et la réconforte. Irina et Boher tiquent sur la malchance de Luna et Andrès, trop exposés pour ne pas être impliqués au premier plan dans les affaires de Pavel. Luna refuse de dire à Andrès qui elle a vu de peur qu’il ne se venge et le tue. Irina interroge Andrès, puis Luna en face à face pour lui mettre la pression…

Léa s’insurge contre l’interdiction de la mendicité et se fait arrêter par la police municipale. Patrick lui promet de faire sauter l’outrage à agent. De son côté, Barrault donne le scoop à Eugénie car Léa est conseillère municipale. Samia demande à voir la vidéo surveillance pour juger…

Mila est distante avec Mouss. Sabrina lui explique qu’il devrait murir pour plaire à la jeune fille…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES