« Zone Interdite » du 12 avril : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

4.2 ( 11 )



ANNONCES





« Zone Interdite » du 12 avril 2020. Ce soir votre magazine « Zone Interdite » vous donne rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY. Le thème de la semaine « Tour du monde en famille : l’aventure de leur vie ». Attention il s’agit d’une rediffusion !



ANNONCES





Réaliser un tour du monde en famille, c’est un rêve partagé par de plus en plus de Français. Mais avant de se lancer dans l’aventure, il faut se préparer, souvent plusieurs mois à l’avance. Certains font le choix de quitter leur emploi quand d’autres préfèrent prendre une année sabbatique. Il faut songer à l’éducation des enfants et souvent trouver un locataire pour occuper la maison laissée vacante. Il faut aussi se serrer un peu la ceinture pour mettre le budget nécessaire de côté.

Durant plusieurs mois, Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi quatre familles qui se sont lancées ce défi un peu fou… Celui de parcourir le monde durant plusieurs mois à la découverte de nouvelles cultures.

« Zone Interdite » du 12 avril 2020 : sommaire et reportages

Virginie, 43 ans, et Patrice, 42 ans, vivent près de Toulouse. Ce sont des habitués des road-trip en 4×4, mais cette fois-ci, ils se lancent dans le plus long voyage de leur vie. Avec leurs trois enfants Tom, 7 ans, Lola, 14 ans, et Ophélie, 18 ans, et accompagnés de leur chien Lucky, ils vont parcourir plus de 60 000 kilomètres à travers l’Europe et l’Asie. À travers les pistes escarpées et le plus souvent coupés du monde ils ne manquent pas de ressources pour vivre en pleine nature en totale autonomie loin des sentiers battus et des circuits touristiques. Lors de la traversée de la Turquie, ils vont découvrir l’un des sites les plus étonnants au monde : les fameuses sources de Pamukkale.

Jessica et Romain, 36 ans, vivent près de Saint-Etienne. Ils ont tous les deux des postes à responsabilités. Leur travail les occupe beaucoup et ils veulent désormais passer plus de temps avec leurs trois enfants : Louis, 3 ans, Jules, 7 ans et Lilou, 11 ans. Ils abandonnent pour un an leur vie bien rangée et bouleversent leurs habitudes pour traverser 11 pays en 11 mois à travers l’Amérique du Sud, l’Australie et l’Asie. Un voyage avec pour seuls bagages des sacs à dos. Pour ces casaniers, l’aventure n’est pas de tout repos. Notamment au Mexique où ils vont devoir s’adapter à un programme particulièrement chargé.



ANNONCES





Sabrina, 37 ans, et Benjamin, 39 ans, vivent près de Nantes. Ils vont mettre leur quotidien entre parenthèses pendant 11 mois. Avec un congé sans solde pour elle et l’entreprise placée en gérance pour lui, ces passionnés de voyage embarquent pour la première fois leurs 4 enfants Noé, 12 ans, Mila, 10 ans, Anna, 7 ans et Louise, 3 ans, dans une grande aventure. Point de départ de l’épopée à 6 : le Canada et ses grands espaces. Pendant 1 an, ils vont sillonner en camping-car le continent américain de Montréal jusqu’à Ushuaia. Ils vont découvrir leur nouvelle maison roulante à leur arrivée à Montréal mais elle va leur réserver quelques surprises. Pourront-ils du coup, aller jusqu’à Tadoussac, pour apercevoir les baleines ?

Adeline, 43 ans, et Richard, 44 ans, vivent à la Grande Motte. Ils ont tout vendu et ont du coup un budget confortable de 70 000 euros pour concrétiser un projet fou : 360 jours pour parcourir les cinq continents avec leurs enfants Louise, 9 ans, et Martin, 6 ans. Hors de leur zone de confort, pendant un an, c’est à sac à dos qu’ils vont découvrir les trésors de l’Amérique du Sud d’abord, puis de l’Océanie et de l’Asie. Ils vont s’émerveiller devant la beauté de la Polynésie française. À Moorea, ils vont découvrir les fonds marins les plus beaux du monde. Mais ils n’oublient pas pour autant l’éducation des enfants. Ce voyage, c’est pour eux aussi qu’ils le font. Pour leur offrir un apprentissage exceptionnel et leur permettre de se confronter à différentes cultures.

Vidéo

Voici le teaser vidéo de votre émission de ce soir….

Réaliser un tour du monde en famille, c'est un rêve partagé par de plus en plus de Français. Nous avons suivi quatre familles qui se sont lancées ce défi fou de parcourir et découvrir le monde. "Tour du monde en famille : l’aventure de leur vie"

📺@M6 📅Dimanche⏰21h05 pic.twitter.com/HuUVYeU8EI — Zone Interdite (@ZoneInterdite) April 10, 2020

Découvrir en famille les plus beaux endroits de la planète et faire des rencontres exceptionnelles. Vivre en pleine nature à plusieurs milliers de kilomètres du confort de sa maison. Entre petites galères et grands bonheurs, partageons avec ces Tribus l’aventure de leur vie c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES