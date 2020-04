« Bienvenue chez les Huang » remplace « Desperate Housewives » dès ce mardi 7 avril 2020 sur M6 (vidéo)

4.6 ( 9 )



« Bienvenue chez les Huang » une série inédite vous sera proposée demain dès 10h25 sur M6. Ça c’est pour la bonne nouvelle. La mauvaise c’est que dans le même temps la chaîne a choisi de déprogrammer « Desperate Housewives ». Dans un communiqué, dans lequel elle évoque le contexte sanitaire actuel, la chaîne fait savoir à ses fidèles téléspectateurs que ce remplacement sera effectif ce mardi 7 avril 2020.

« Bienvenue chez les Huang » remplace « Desperate Housewives »

« Bienvenue chez les Huang » c’est quoi ? Et bien c’est est une série humoristique adaptée du livre d’Eddie Huang, “Fresh off the boat”, qui retrace son adolescence aux États-Unis dans les années 1990. Né dans une famille d’immigrants taïwanais, Eddie est fan de la culture américaine et du hip-hop. Tout commence quand sa famille quitte le quartier chinois de Washington DC pour la Floride, où son père a acheté un restaurant qui peine à trouver sa clientèle. C’est parti pour le choc des cultures !

Présentation : Le jour où les Huang annoncent à Eddie, l’aîné de leurs trois enfants, qu’ils vont quitter le quartier chinois de Washington pour s’installer à Orlando, en Floride, c’est la tuile. Pour le père, cette région représente une terre où tout est possible, comme ouvrir un steak house alors qu’on vient de Taïwan. Mais pour Eddie, cela veut dire s’adapter à un quartier 100% blanc, et surtout, se faire de nouveaux copains.

Diffusion

Demain pas moins de 6 épisodes à la suite. Veuillez noter leurs titre :



10:25 – Famille, je vous aime

10:45 – L’addition s’il vous plait

11:00 – Voisins, voisines

11:25 – La permanente du succès

11:50 – La soirée pyjama

12:20 – Maître fajitas

Et on vous offre le résumé du 1er « Famille, je vous aime »

Après leur déménagement dans une banlieue d’Orlando pour réaliser le rêve de Louis, la famille Huang découvre que la vie est totalement différente de leur ancien quartier chinois à Washington…

Vidéo

Pour mieux faire connaissance, voici quelques images de cette nouvelle série évènement.

« Bienvenue chez les Huang » remplace « Desperate Housewives » dès ce mardi 7 avril 2020 à partir de 10h25 sur M6 et 6play. Alors êtes vous prêts à faire connaissance avec cette nouvelle et si sympathique famille ?

