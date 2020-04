La chanteuse Pink guérie du coronavirus, elle raconte et donne 1 million de dollars

5 ( 3 )



La chanteuse Pink s’est exprimée sur le réseau social Instagram alors qu’elle vient de passer les trois semaines les plus stressantes de sa vie. En effet, la chanteuse a expliqué qu’elle et son fils de 3 ans avaient tous les symptômes du coronavirus pendant ces dernières semaines et qu’étant asthmatique, elle était très inquiète.

Mais alors que son médecin traitant lui avait fait pratiquer un test qui s’était révélé positif, Pink a été soumise à un nouveau test récemment et il s’est avéré être négatif au COVID-19 !



Pink a ainsi tenu à parler et à dénoncer le problème des tests du coronavirus aux Etats-Unis.

« C’est une parodie absolue et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre les tests plus accessibles. Cette maladie est grave et réelle. Les gens doivent savoir que la maladie affecte les jeunes et les vieux, en bonne santé et en mauvaise santé, les riches et les pauvres, et nous devons rendre les tests gratuits et plus largement accessibles pour protéger nos enfants, nos familles, nos amis et nos communautés. » a expliqué Pink sur un long post sur Instagram.



Mais Pink ne s’est pas arrêtée là, elle a fait un don total d’un million de dollar pour aider les efforts pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

« Dans un effort pour soutenir les professionnels de la santé qui se battent tous les jours sur les lignes de front, je fais un don de 500.000 dollars au Temple Emergency Hospital Fund de Philadelphie en l’honneur de ma mère, Judy Moore, qui a travaillé pendant 18 ans dans le centre de transplantation. De plus, je fais un don de 500.000 dollars au fonds d’urgence COVID-19 du maire de la ville de Los Angeles. » a-t-elle annoncé.

« MERCI à tous nos professionnels de la santé et à tous ceux dans le monde qui travaillent si dur pour protéger nos proches. Vous êtes nos héros! Ces deux prochaines semaines sont cruciales: restez à la maison. S’il vous plaît. »

