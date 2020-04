« Balance ton post » du 9 avril : « Coronavirus : les folles théories du complot ! »

4.4 ( 7 )



ANNONCES





« Balance ton post » du 9 avril 2020. Ce jeudi 9 avril 2020, nouvelle soirée spéciale de « Balance ton post » en direct de chez Cyril Hanouna et en duplex avec de nombreux chroniqueurs sur le thème « Coronavirus : les folles théories du complot ! »



ANNONCES





Face à la crise sanitaire que traversent aujourd’hui la France et le monde, C8 vous propose une soirée spéciale avec un document inédit suivi d’un BALANCE TON POST ! spécial animé par Cyril Hanouna en direct.

« Balance ton post » du 9 avril 2020 : programme

21H10 BTP LE DOC : Coronavirus : les folles théories du complot



ANNONCES





Plan secret de la CIA pour déstabiliser la Chine, manœuvre des laboratoires pour vendre des vaccins par millions, résultat d’une guerre biologique entre la Chine et les États-Unis… depuis le début de la crise du coronavirus, de très nombreuses théories du complot ont fait irruption dans l’actualité. La France est l’un des pays dans lequel ces théories ont le plus de résonance. Une récente étude de l’IFOP a révélé que près d’un quart des Français (26 % de la population) pensent que le virus a été créé en laboratoire. Alors pourquoi existe-t-il une telle défiance ? Ce documentaire, détaille et décrypte les théories les plus reprises mais aussi les plus folles sur le coronavirus tout en analysant leur degré de crédibilité. Quelles sont-elles ? Qui visent-elles ? Qui les propagent et dans quel but ? Quels sont les ingrédients essentiels à la formation de ces théories ? Et comment lutter contre elles ? Nous analyserons également l’effet de ces thèses sur la population et leur degré de dangerosité.

Intervenants : Nicolas Dupont-Aignan (Député de L’Essonne et Président de Debout la France), Pr François Bricaire (Infectiologue et membre de l’Académie nationale de médecine), Pierre-Jean Chalençon (Collectionneur et animateur télé), Jérôme Fourquet (Politologue et directeur du département Opinion de l’IFOP), André Bercoff (Journaliste), Grégoire Lemarchand (Rédacteur en chef adjoint du Fact-checking à l’AFP), Jérôme Ivanichtchenko (Journaliste), François Durpaire (Sociologue et Spécialiste des Etats-Unis), Audrey Akoun (Psychothérapeute), Rudy Reichstadt (Fondateur de Conspiracy Watch), Jim Le Réveilleur (Internaute adepte de théories du complot), Silvano Trotta (Internaute). Un document inédit Genton Productions/H20 Productions.

Suivi d’un BALANCE TON POST ! SPÉCIAL animé en direct par Cyril Hanouna

Cyril Hanouna, ses éditorialistes et ses invités tâcheront de répondre ensemble à la simple question : est- ce qu’on nous dit toute la vérité sur le coronavirus ? Plan secret de la CIA, guerre biologique, virus créé en laboratoire, les théories du complot fusent depuis l’apparition du coronavirus. Mais comment dissocier le vrai du faux ? Spécialistes, éditorialistes, Français, tous ont leur avis, et le débat sera animé.

Une grande soirée à suivre également dès 21h10 en streaming vidéo puis replay sur la page dédiée du site/et ou de l’application MYCANAL.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES