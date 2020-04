Cauet et Black M en live sur TikTok

5 ( 3 )



Cauet, qui compte plus de 265.800 abonnés sur la plateforme TikTok, a choisi d’organiser un live ce mercredi soir à 21h. L’animateur-producteur profitera de cette occasion pour échanger avec ses abonnés et TikTokeurs et dévoiler les coulisses de ses émissions sur NRJ.

Pour rappel également ce soir, Black M sera en live sur son compte TikTok à 19h.



Alors rendez-vous ce soir sur TikTok : à 19h avec Black M et à 21h avec Cauet.

Pour assister aux Lives, il suffit de se connecter depuis son compte TikTok à celui des personnalités à l’horaire indiqué et de cliquer sur l’icône « Live ».



