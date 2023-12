Cauet dénonce un « montage » et saisit l’ARCOM contre BFMTV

Publicité





Le jour suivant son passage sur BFMTV, Sébastien Cauet a lancé une contre-attaque via un communiqué, précisant que ses avocats saisiront l’ARCOM, l’autorité de régulation des contenus télévisuels, ainsi que le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM).





Accusé de viols et d’agressions sexuelles, Cauet a répondu aux allégations lors d’une entrevue avec le journaliste Benjamin Duhamel. Ses avocats ont annoncé leur intention de saisir l’autorité de régulation après la diffusion à l’antenne de captures d’écran, arguant qu’il s’agit d’un « montage ».







Choisissant le plateau de Benjamin Duhamel pour répondre aux trois accusations qui pèsent sur lui, le présentateur de NRJ fait également l’objet d’une enquête de Libération décrivant une atmosphère de travail toxique et « sexualisée ». Plusieurs femmes, dans cet article, qualifient Cauet d' »obsène » voire de « prédateur ».

La raison invoquée pour saisir l’Arcom est la diffusion à l’antenne de tweets montrant des messages à caractères sexuels attribués à l’animateur. Ces captures d’écran, diffusées dès octobre sur les réseaux sociaux, sont à l’origine de l’affaire et sont utilisées comme preuves par l’une des plaignantes.



Une partie de la défense de Cauet repose sur l’idée que ces accusations sont fabriquées de toutes pièces. À la fin novembre, ses avocats ont annoncé porter plainte pour « dénonciation calomnieuse, tentative d’extorsion de fonds en bande organisée, faux et usage de faux contre personnes non dénommées ».

Lundi, les avocats de Cauet, Xavier Autain et Simon Clémenceau, ont dénoncé la diffusion d’un « montage d’échange de messages », critiquant le manque de précaution et le non-respect de la présomption d’innocence. Ils ont annoncé saisir l’Arcom sur la « diffusion de documents falsifiés par BFM malgré la connaissance de leur contestation judiciaire » et consulter le CDJM sur l’interview à charge menée par Benjamin Duhamel.

Sur le plateau, le journaliste a confronté Cauet avec les captures d’écran, demandant si l’animateur était l’auteur de ces messages. Cauet a répondu en dénonçant un « montage » et en rappelant qu’il avait déposé plainte pour faux. Il a souligné la gravité des accusations de viols et d’agressions sexuelles et a fait la distinction entre le procès médiatique et la justice, insistant sur le sérieux de la situation. Duhamel a rappelé la présomption d’innocence, affirmant qu’ils donnent la parole à Cauet et qu’il n’y a pas de procès médiatique en cours.

Rappelons que suite à cette affaire, NRJ a choisi de supprimer temporairement Cauet de son antenne.