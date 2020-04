Pourquoi TF1 va déprogrammer la saison 16 de « Grey’s Anatomy » dès le 22 avril ?

4.5 ( 12 )



La saison 16 de « Grey’s Anatomy » est décidément une saison pas comme les autres. Alors qu’aux Etats-Unis la production a décidé d’en interrompe définitivement les tournages – elle ne comptera au final que 16 épisodes – on a appris hier que TF1 allait faire encore plus court. Pourquoi ? On vous explique tout !



Et comme vous vous en doutez peut-être le coronavirus Covid-19 n’est pas étranger à cette situation. Mais cette fois c’est plus compliqué que vous ne pouvez le penser.

La saison 16 de « Grey’s Anatomy » déprogrammée dès le 22 avril !

Sur les 16 épisodes tournés aux Etats-Unis, tous n’ont pas encore été traduits en Français. Et c’est là que le bât blesse.

En cette période de confinement les doublages sont devenus impossible à réaliser. TF1 n’aura donc plus d’épisodes inédits en stock (en version française, ndrl) après ceux qui seront diffusés le mercredi 15 avril 2020.



C’est donc avec un petit tout peu d’avance que la chaîne a dégaîné sa nouvelle série médicale « The Resident » dont vous trouverez une brève présentation ICI. Premiers épisodes à compter du 22 avril 2020.

C’est pourquoi, et si vous êtes fans, nous vous invitons vivement à profiter des 3 prochaines semaines de diffusion de la saison 16 de « Grey’s Anatomy ». Et ça commence ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay streaming sur MYTF1.

