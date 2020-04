Ce soir fêtez les 25 ans de Taratata sur France 2 (liste des artistes, invités, chansons…)

4.7 ( 12 )



ANNONCES





Les 25 ans de Taratata c’est ce soir en mode rediffusion sur France 2. Confinement oblige, il faudra vous contenter pour un petit moment de nombreuses rediffusions notamment sur cette case du samedi soir sur France 2. Ce soir on fête de nouveau les 25 ans de l’émission de Nagui « Tartata ». Au programme 50 artistes, 25 titres et plus de 2h30 de musique live !



ANNONCES





Pour cette spéciale anniversaire vous aurez droit à des reprises, à des duos/trios sortis de nulle part et en profiterez pour découvrir de découvertes d’artistes ; 25 ans qui ont vu se succéder certaines des plus grandes stars des scènes françaises et internationales pour d’incroyables performances.

25 ans de Taratata : artistes et invités

Ont répondu présents pour l’occasion Bernard Lavilliers, Liam Gallagher, MC Solaar, Monica Bellucci, Cris Cab, Jane Birkin, Pascal Obispo, Charles Aznavour, Catherine Ringer, Sam Smith, Zazie, Eddy Mitchell, Shaka Ponk, Camille, Lisandro Cuxi, Hollysiz, BB Brunes, Stéfi Celma, Raphaël, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Bénabar, Cali, Julie Depardieu, Féfé, Fatoumata Diawara, Chilla, Dick Rivers, Marilou Berry, Renan Luce, Slimane, Camille & Julie Berthollet, Faada Freddy, Patrick Mille, TAL, Les Gipsy Kings & Chico, Black M, L.E.J, Sly Johnson, Brigitte, Ibrahim Maalouf, Rag’n’Bone Man, Marina Kaye, M, Julien Doré…



ANNONCES





De Chagrin d’amour à Michael Jackson, de Serge Gainsbourg à Nirvana, en passant par Rose Laurens, Oasis, The Weeknd, Manu Chao et bien d’autres, ils revisiteront ensemble de nombreux tubes et nous offriront d’incroyables versions de leurs plus grands succès.

Comme Catherine Ringer et Black M ; Monica Bellucci, M et Ibrahim Maalouf ; ou encore Shaka Ponk et les violonistes Camille et Julie Berthollet… des duos, trios (et plus) inattendus se constitueront pour des moments d’une rare intensité.

Les titres et chansons

S’il n’est pas question d’en dresser la liste, voici quelques-unes des chansons et autres titres que vous retrouverez ce soir :

Shaka Ponk / Camille et Julie Berthollet, « Smells Like Teen Spirit »

Pascal Obispo et Cali, « Eteins la lumière »

JULIEN DORE, « Coco Câline »

Bernard Lavilliers et Zazie « Idées noires

Matthieu Chédid, Monica Bellucci, Ibrahim Maalouf, « Paroles paroles »,

Catherine Ringer et Black M, « Chacun fait c’qui lui plaît »

Charles Aznavour, « Mes amis, mes amours, mes emmerdes »

Nolwenn Leroy et Slimane, « Chandelier

…etc

Entre émotion et partage, les 25 ans de Taratata mélange les genres et les générations pour une soirée anniversaire inoubliable.

Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

LIENS SPONSORISES