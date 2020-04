« Mongeville » du 11 avril 2020 : ce soir l’épisode « Le mâle des montagnes »

5 ( 2 )



« Mongeville » du 11 avril 2020. Et encore de l’inédit ce soir. Dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming gratuit sur France.TV, retrouvez en effet un épisode inédit de votre série « Mongeville » avec Francis Perrin et Gaëlle Bona. Son titre « Le mâle des montagnes ». Tout un programme !



« Mongeville » du 11 avril 2020 : votre épisode

Au coeur des sommets pyrénéens, un guide de haute montagne se tue dans un accident de parapente… qui s’avère être un crime savamment prémédité. Qui a voulu se débarrasser de cette légende de l’alpinisme, installé depuis dix ans dans ce petit village du Pays basque où il vit avec sa femme, Ariane, une riche héritière de la vallée ? À moins que cette histoire d’amour romanesque dissimule un couple étrange et insaisissable, prêt à tout pour ne pas laisser la passion s’éroder. Des sentiers escarpés aux refuges d’altitude, Mongeville et Valentine enfilent les chaussures de montagne pour une enquête vertigineuse.

Nouveau succès d’audience ?

En ces temps de confinement, « Mongeville » se porte bien. La semaine dernière la semaine dernière l’épisode inédit « Mauvaise foi » a pu compter sur sur 5.38 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 20,6% .

