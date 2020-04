Coronavirus : Boris Johnson, le Premier Ministre britannique, placé en soins intensifs !

4 ( 7 )



ANNONCES





Alors que dimanche soir on apprenait que le Premier Ministre britannique Boris Johnson, testé positif au coronavirus, était hospitalisé « par mesure de précaution », il a finalement été placé en soins intensifs et il a reçu de l’oxygène, selon Michael Gove, numéro 2 du gouvernement britannique.

Dans une interview pour la BBC, Michael Gove a en effet déclaré que le Boris Johnson « n’était pas sous respirateur » mais qu’il avait « reçu un soutien en oxygène ».



ANNONCES





Il a expliqué que le Premier Ministre « recevait les meilleurs soins » au sein de l’hôpital St. Thomas de Londres, après avoir été placé en soins intensifs à 19 heures lundi.

Michael Gove a déclaré plus tard qu’il s’auto-isolait à la maison parce qu’un membre de sa famille présentait des symptômes de coronavirus. Il a précisé sur Twitter qu’il ne présentait aucun symptôme et qu’il continuait à travailler. Il est le dernier d’une longue lignée de ministres et de conseillers du gouvernement britannique à être contraint à l’isolement.



ANNONCES





Boris Johnson, 55 ans, a nommé le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui détient également le titre de premier secrétaire d’État, pour le remplacer « si nécessaire ». Mais il n’y a pas d’adjoint officiel reconnu par la loi britannique ou la constitution largement non écrite du pays.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES