« Tous en cuisine avec Cyril Lignac ». Chaque soir sur M6 vous êtes plus de 2 millions à regarder la nouvelle émission culinaire du chef préféré des Français. Et plus les jours passent, plus le succès de l’émission se confirme. Hier soir par exemple l’émission a réuni 2.23 millions de gourmands soit près 11% du public présent devant son poste télévision. Un vrai succès d’audience pour la chaîne.



Pour mémoire l’émission est diffusée chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 18h45 sur M6 et sur 6PLAY.

Et la bonne nouvelle c’est que la chaîne a décidé de jouer les prolongations….



« Tous en cuisine avec Cyril Lignac » : M6 prolonge l’émission jusqu’à fin avril au moins !

Aujourd’hui la direction de la communication de M6 a en effet fait savoir à l’ensemble des rédactions que l’émission était, quoiqu’il arrive désormais, prolongée jusqu’à fin avril au moins. En clair peu importe que le confinement soit levé, ou pas….

Pour mémoire le principe de l’émission est simple : Chaque soir Cyril Lignac cuisine en direct de chez lui, 2 recettes simples et efficace que tout le monde peut reproduire en temps réel à la maison.

A ses côtés, enfin presque, Jérôme Anthony tente depuis sa cuisine à Nancy de suivre à la lettre les bons conseils du chef et donc de reproduire sa recette.

Mais ils ne sont pas tous seuls puisque plusieurs familles située aux 4 coins de France font de même en duplex depuis leur cuisine.

Il y a aussi des invités, et celui de ce soir s’appelle Stéphane Bern.

Les recettes de la semaine

Chaque jour sur Stars Actu, retrouvez les ingrédients et ustensiles nécessaires pour réaliser vous aussi à la maison les recettes de « Tous en cuisine ». Alors à demain pour découvrir ce dont il vous faudra disposer pour les recettes concoctées par Cyril Lignac. Ce mercredi 8 avril 2020 vous apprendrez à réaliser un POULET AU CITRON FAÇON TAJINE et une BROCHETTE DE BANANES CARAMÉLISÉES AUX ÉPICES DOUCES.

